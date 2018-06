Ha a vádlijaid (vagy combhajlító izmaid, vagy iliotibiális (IT) térdszalagjaid, vagy

a csípőd, vagy bármi más) túl feszesek, ne aggódj – nem te vagy az egyetlen!

Rendkívül gyakori a futóknál, hogy egy vagy két ilyen feszes pontjuk legyen,

különösen, ha most kezdték ezt a sportot vagy napi szinten sok kilométert

lefutnak. De ez nem jelenti azt, hogy összeszorított foggal tűrnöd kellene.

Ha időnként ellazítod az izmaidat egy kis jógával, az erősebbé, fittebbé

és rugalmasabbá tesz az országúti futáshoz vagy bármilyen más

mozgáshoz. Emellett csökkentheti a sérülés kockázatát is. Próbáld ki a Traci Copeland Nike mesteredző által, kezdők számára összeállított,

futóknak is hasznos gyakorlatokat. Tekints meg egy rövid részletet új, 30 perces

„Reach and Recharge” edzéséből, amelyet a Nike+ Training Club alkalmazással

érhetsz el. Ez az erősítő flow-gyakorlat energiát ad, ellazít és feltölt, ráadásul

bármikor, bárhol (a futópályán, otthon, útközben) elvégezhető.