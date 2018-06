Ha nem tudod, hogyan becsüld meg a tempódat, kísérletezz azzal, hogyan érzed

magad futás közben. Egy 10 km-es tempó esetén képzeld azt, hogy mindent beleadva

25 kört futsz egy szabadtéri pályán vagy 10 kilométer közúton. Az 5 km-es tempónak

gyorsabbnak kell lennie. A másfél kilométeresnek pedig még ezt is felül kell múlnia.

Különböző sebességfokozatokban tudsz futni, és meg fogsz lepődni, milyen jól

ismered már most is a tested és az edzettségi szinted.