4. NE CSAK LÁSS, HANEM TÉGED IS LÁSSANAK

Ahogy te is szereted látni, merre tartasz a sötétben, ugyanúgy fontos az is, hogy

az autósok és a kerékpárosok is lássanak téged. Viselj könnyű, fényvisszaverő

ruházatot, amely nemcsak melegen tart, hanem láthatóvá is tesz az úton.

Ilyen a Nike Shield kollekció is – minden darabján színes, fényvisszaverő

pontok találhatók a legnagyobb mozgó testrészeiden (könyök, boka, stb.),

amelyek felvillannak, ha fény éri őket.