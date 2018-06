6 // ERŐSÍTÉS Az, hogy futóként gyorsabbá válsz, nagy mértékben azt is maga után vonja, hogy sokoldalú sportolóként

is kiegyensúlyozottabb leszel, hiszen egészséges maradsz, és az edzést is a mindennapok részévé teszed.



A keresztedzés segíthet abban, hogy rugalmasabb, mozgékonyabb, dinamikusabb, erősebb és gyorsabb legyél.

Próbáld a szokásos heti edzés részévé tenni a törzset erősítő gyakorlatokat, például a hídtartást. Ha még

több inspirációra vágysz, nézd meg a Nike+ Training Club (NTC) edzéseket, ahol számos különféle

erőnléti edzésprogramot, keresztedzési tippet és törzsizomzat-erősítő gyakorlatot találsz.