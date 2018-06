FUTÁS ELŐTTI TÁPLÁLKOZÁS Általános szabály, hogy nem szabad üres gyomorral sportolni. Az edzés során, illetve utána, a pihenéshez is szükséged van

tápanyagokra. Nem muszáj sokat enni, de ez nagy mértékben kihathat arra, hogy milyen keményen és mennyi ideig tudsz edzeni.



Mielőtt futni mennél, egyél valamilyen alacsony rost- és zsírtartalmú ételt. Ha inkább nem ennél semmit, akkor essen a

választásod egy olyan sportitalra vagy gyümölcsturmixra, amely kb. 200–400 kalóriát tartalmaz. Nem muszáj sokat

enni, de ez nagy mértékben kihathat arra, hogy milyen keményen és mennyi ideig tudsz edzeni.



Kétóránként próbálj enni valamit, de lehetőleg ne egyél túl sokat edzés előtt, és próbálj törekedni arra, hogy amit eszel, az

alacsony zsír- és rosttartalmú legyen, ugyanakkor szénhidrátot, fehérjét és folyadékot is tartalmazzon. Emellett arra is ügyelj,

hogy jól ismerd azt az ételt, amit fogyasztani szeretnél, tehát ne próbálj ki olyasmit, aminél nem tudod biztosan, hogy miként

fog reagálni rá a tested. Íme néhány ötlet az edzés előtt fogyasztott ételekkel és italokkal kapcsolatban.



„A legtöbb edzésalkalom esetében könnyű dönteni az edzés előtti táplálkozásról: Vagy normálisan étkezel néhány órával a

sporttevékenység előtt, vagy kisebb mennyiséget fogyasztasz legalább 30 perccel az edzés kezdete előtt” – avat be Berardi.



Dönts amellett, amelyik nálad a legjobban beválik. Ha a „normál adagot” választod, akkor lehetőleg legyen benne 1–2 tenyérnyi

fehérje, 1–2 ökölnyi zöldség, 1–2 marék szénhidrát és1–2 hüvelykujjnyi zsír. Ha a „kisebb adagot” választod, akkor valamilyen

könnyen emészthető dolgot fogyassz, például egy gyümölcsturmixot. A legfontosabb, hogy ragaszkodj az olyan ételekhez,

amilyeneket rendszeresen eszel, és amelyekről tudod, hogy nem kavarják fel a gyomrodat.



• Banán – nagyszerű természetes, gyorsan felszívódó szénhidrát- és káliumforrás. A szénhidrátok glükózt tartalmaznak, amely

energiával látja el a szervezetedet mozgás során, míg a kálium segíti az idegrendszer és az izomzat folyamatosan megfelelő

működését. Kb. 30 perccel azelőtt, hogy elkezdenéd a mozgást, egyél egy banánt és élvezd jótékony hatását edzés során.



• Zabpehely – a természetes szénhidrátoknak egy másik természetes forrása, amelyet a szervezet lassan emészt meg,

ezáltal fokozatosan biztosítja az energiát az edzés során, hogy tovább bírd. Egyél egy tálka zabpelyhet joghurttal és bogyós

gyümölcsökkel legalább 30 perccel az edzés előtt, hogy fenn tudd tartani az energiaszintedet, és keményebben edzhess.



• Teljes kiőrlésű gabona – szintén szénhidrátforrás, így a teljes kiőrlésű kenyérfélék remek alapját képezik az edzés előtti

étkezésnek. Egyél néhány szelet teljes kiőrlésű kenyeret mézzel, lekvárral, mogyoróvajjal vagy tojással 30–45 perccel az edzés előtt.



• Alma és mogyoróvaj – egy könnyed harapnivaló, amely tele van szénhidráttal, fehérjével, vitaminnal és ásványi

anyagokkal. Gyorsan felszívódik, finom és energiával lát el egy könnyed vagy közepesen intenzív edzés során.



• Kávé – ha nem teszel bele cukrot, akkor a kávé sok tejjel jó választás lehet edzés előtt. Amellett, hogy gondoskodik a

folyadékpótlásról, a tej szénhidrátot és fehérjét tartalmaz, így energiával lát el edzés során, míg a kávé dinamikussá teszi a lépéseidet.



• Gyümölcsturmixok – amíg kizárólag természetes összetevőket használsz (beleértve a fehérjét is), és nem teszel bele cukrot,

akkor a gyümölcsturmix igazán jól jöhet edzés előtt. Ha tejet vagy joghurtot adsz hozzá, azzal növelheted a fehérjetartalmat.