Ne úgy gondolj magadra, mint maratonfutóra, 10 km-es futóra vagy 5 km-es futóra. Futó vagy.

Vagyis futsz. És ez azt jelenti, hogy edzhetsz maratonra, 5 km-es versenyre vagy fedett futópályás versenyre is.

Azt jelenti, hogy futhatsz úton vagy terepen is. Azt is jelenti, hogy nem egy adott versenyre kell edzened. A futás lehet

egyszerűen annak a módja, hogy nyugalmat találj, erősödj vagy regenerálódj. Szóval ne ragaszkodj egy versenyhez vagy

egy időhöz mint egyetlen motivációhoz, hogy nekikezdj. Törekedj rá, hogy a versenyhez kialakított időbeosztásod vagy a kitűzött

céljaid ne csupán kihívást jelentsenek, hanem szórakoztatóak is legyenek. Ha a legkiválóbb énedet szeretnéd magadból

kihozni, miközben néhány remek dolgot is elérsz, akkor fontos, hogy magát az odavezető utat is izgalmasnak érezd.