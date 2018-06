„Az legyen a célod, hogy az út során is hasonlóak legyenek az edzéssel töltött napok, mint otthon” – mondja.

"Készülj fel arra, hogy hol leszel és mire lehet szükséged ahhoz, hogy a fentieket megvalósíthasd.

”Ha a súlyzózás a napi sporttevékenységed részét képezi, akkor olyan szállodában foglalj szobát, amely rendelkezik

edzőteremmel. Ha szeretnél néhány sebességfokozó edzést is végezni, nézd meg, milyen futópályák vannak a

közelben. Ehhez használd a Nike+ Running alkalmazást, amellyel még a megérkezésed előtt megkeresheted a futásra

alkalmas helyi útvonalakat (közút és/vagy terep), illetve azt is megnézheted, hogy van-e valamilyen NRC edzés azalatt,

amíg a városban tartózkodsz.