6. HÉT:

FUTÁSRA KÉSZEN

Fitt és erős vagy, így készen állsz bármilyen

edzésre bármelyik nap. A kilométereket

mostantól még gyorsabban magad mögött

fogod hagyni. Ne felejtsd el becsülni

mindazt, amit eddig elértél, és azt is, amit

éppen csinálsz. Az alábbi edzéssorozatot

igényeid szerint variálhatod, azonban soha

ne végezz egymást követő napokon gyorsasági

és állóképességet növelő futást, és mindig

tartsd be a javasolt távokat. A futóedzéseket

NTC edzésekkel is kiegészítheted, hogy

gyorsabban formába lendülj.

MÉG 3 HÉT.