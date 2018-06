Nagy valószínűséggel már hallottál egy-két meredek dolgot a futással kapcsolatban.

Engedd meg, hogy tisztázzuk, mi az, ami a fantázia szüleménye, és mi az, ami tény.



A KOMOLY FUTÓK CSAK RÖVIDNADRÁGBAN FUTNAK A kisebb ruhadarabok kevesebb zavaró hatást jelentenek, de nem kell trikót és versenyre szánt

rövidnadrágot viselned ahhoz, hogy igazi futó legyél. Egy futókatalógus vagy a ruházati opcióink

gyors megtekintésével a Nike.com oldalon meggyőződhetsz róla, hogy mennyire elérhetővé vált

a sport bármely stílust kedvelő sportolók számára. MINDEN KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁNÁL HELYBEN KELL FUTNOD Gyilkos mozdulatok a sarkon? Van, aki szeret végig mozgásban maradni, és ezt mindenki

maga dönti el, de semmi baj nincs azzal sem, ha leállsz futás közben. És ez a statisztikára

sincs hátrányos hatással; a Nike+ Running App leáll, amikor te megállsz, azaz nem kell

azon aggódnod, hogy gyorsan leállítsd a számlálást. A FUTÁS VIZELÉSI INGERT OKOZ Az igazság az, hogy bármi megtörténhet. De próbálj felkészült lenni. Ha hosszú futásra indulsz,

úgy tervezd meg az útvonalad, hogy elhaladj néhány nyilvános illemhely mellett. Ha városon

kívül futsz, ne félj eggyé válni a természettel. Végül is ez egy természetben végzett sport, nem? CSAK A KILOMÉTEREK SZÁMÍTANAK Ne stresszelj egy adott kilométer-cél elérésén. Egy számmal nem lehet kifejezni egy edzés

minőségét – egy futás igazi mértékét az adja, hogy hogyan érezted magad, és mekkora

erőfeszítést tettél. VERSENY ELŐTT TELE KELL ENNED MAGAD SZÉNHIDRÁTTAL Elegendő kalória fogyasztása (és a kellő mennyiségű alvás) kiemelten fontos a rajthoz állás előtt,

de nem kell tésztavacsorát rendezned, kivéve, ha maratoni távot futsz vagy még annál is

hosszabbat. Valójában a túl sok szénhidrát egy rövidebb versenyen le is lassíthat. A FUTÓK MAGÁNYOS FARKASOK Igaz, hogy a futás nagyszerű módja a zajos élet nyüzsgése előli elmenekülésnek. Mégis

egy társasági sportról van szó. Látogass csak el bármelyik futóklubba vagy versenyre,

és meglátod, hogy milyen nyüzsgő és befogadó a futók közössége. A FUTÓK KÜLÖNCÖK, SAJÁT KÜLÖN NYELVEZETTEL

(ÉS MI EZ A DOLOG AZ INTEGETÉSSEL?) Mint minden sport, a futás is rendelkezik szakkifejezésekkel. Ezekhez nyújt segítséget az

Útmutatónk a futók által használt kifejezésekhez. Igaz, hogy a futók gyakran lázba jönnek

mások által nem értett dolgok miatt („Lezavartam öt sprintet és egy tempófutást. Juhú!”). De

nem akarunk rosszat. A futók imádják a futást – az az életük része. Most már te is elkezdheted

a saját edzéstörténeteid megosztását, és legközelebb, amikor futsz, ne félj visszaintegetni. A FUTÁS UNALMAS Ez nem is mítosz. Ez egy kifogás. Nézd meg a listánkat, amelyen felsoroljuk az okokat,

amiért a futás objektív szempontból nézve is egyszerűen fantasztikus. HA JÓL ÉRZEM MAGAM KÖZBEN, AKKOR BIZTOSAN NEM VAGYOK IGAZI FUTÓ Az összes közül ez az egyik legszerencsétlenebb félreértés. Túl sokan gondolják úgy,

hogy a futásnak szenvedésnek kell lennie, hogy a komoly futók olyan emberek, akik

megmagyarázhatatlan módon élvezik a fájdalmat. De igazából jól kell érezni magunkat!

Ha okosan kezded, kialakítasz egy rutint, szerzel futóbarátokat, elkezded élvezni, és

elkezded látni a fejlődést, akkor beleszeretsz.