Ha ugyanazt a nyelvet beszéled, azzal még közelebb kerülsz a benned rejlő

futóhoz. Íme 10 futók által használt kifejezés, amelyet ismerned kell. 1 – SEBESSÉGNÖVELŐ FUTÁS A sebességnövelő futás, amikor több rövid időszakon keresztül gyorsan futsz. Ezek az intervallumok lehetnek ugyanolyan hosszúak és

tempójúak, azonos mennyiségű pihenési idővel, vagy pedig különböző távolságokat, tempókat és pihenési szakaszokat is tartalmazhatnak.

Az intervallumok kínálják a legjobb módszert a leggyorsabb tempód fejlesztésére. Ideális esetben az ilyen edzést futópályán végzik, bár

igazából szinte bárhol végezhető. Az intervallumok jelölőpontjaiként választhatsz épülettömböket, jelzőlámpákat, vagy akár fákat is. 2 – ÁLLÓKÉPESSÉG-NÖVELŐ FUTÁS Az állóképesség-növelő futás tulajdonképpen kényelmes tempóban végzett hosszútávfutás. Lényeges részét képezi az edzésednek, amely

segít, hogy a test és az elme is alkalmazkodjon a nagyobb távokhoz. Ezt a futást fokozatosan gyorsuló futásként kell végezni (lásd a

fokozatosan gyorsuló futás definícióját). 3 – REGENERÁLÓ FUTÁS A regeneráló futás lassabb tempóban kezdett és gyorsabb tempóban befejezett futás.

Növelik az állóképességet és lehetővé teszik, hogy a test alkalmazkodjon a futás által okozott

igénybevételhez. A regeneráló futások éppen olyan fontosak, mint a kemény edzések. 4 – FOKOZATOSAN GYORSULÓ FUTÁS A fokozatosan gyorsuló futások a kemény edzések közötti napokon végzett futások. Ne jelentsenek

kihívást, de fokozatosan gyorsulva kell őket futni (lásd a fokozatosan gyorsuló futás definícióját). Minden

alkalommal, amikor nem sebességnövelő vagy erőnléti edzést végzel, törekedj a fokozatosan gyorsuló futásra. 5 – FARTLEK Az „iramjáték” svéd kifejezése, a fartlek a sebességet és az erőnlétet egyaránt fejleszti a távolságok és tempók

váltogatásával folyamatos futás közben. Egy fartlek-edzés szerkezete nézhet ki úgy, hogy egy egyperces könnyed futást

egy egyperces intenzív futás követ, és ezt néhány percen vagy kilométeren keresztül, esetleg épülettömbönként lehet váltogatni. 6 – GYORS TEMPÓ Ez az a tempó, amely megtanítja a testednek, hogy elviselje a kényelmetlenséget,

egy meghatározott távolságon keresztül fenntartva egy gyors és állandó tempót. 7 – SPRINTEK Ezek igen rövid, gyors erőkifejtések, amelyek növelik az általános sebességet, anélkül, hogy kifárasztanának.

Nem végsőkig fokozott sprinteket, de gyors, laza futást jelentenek. Az egyes sprintek között szánj kellő időt a

regenerálódásra. Kezdd két vagy három sprinttel a futásod után, majd fokozatosan emeld a számukat. 8 – BORINTÁS Ez akkor történik, ha a sarkad a talajhoz ér, és a lábad

túlzottan befelé gördül, miközben a nagy lábujjaddal elrugaszkodsz. 9 – SZEMÉLYES REKORD VAGY SZEMÉLYES LEGJOBB A személyes rekord vagy személyes legjobb egy személy leggyorsabb ideje egy adott távon. 10 – TEMPÓ Amikor a futók tempóról beszélnek, az egy kilométer megtételéhez szükséges időt értik alatta.

Azaz a 10 perces tempó azt jelenti, hogy tíz perc alatt tesznek meg egy kilométert.