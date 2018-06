Na igen, az egészségre gyakorolt jótékony hatás valóban fontos, de még annyi minden van,

ami miatt a futás a legmenőbb formája a szabadidőd eltöltésének. Íme néhány ezek közül.





NINCS BELÉPŐDÍJ Nincs havi díj! Nincs szükséged edzőtermi tagságra. Húzz futócipőt, és máris indulhatsz.

A legjobb, hogy futás közben nem zavar az edzőteremben erőlködők nyögése és lihegése.

BÁRHOL FUTHATSZ Húzz futócipőt, és a világ a lábad előtt hever. Legyen az a helyi gimnáziumi

sportpálya, a park, futógép vagy nyaralás, akárhol róhatod a kilométereket.

LEGYEN A FUTÁS AZ, AHOVA VISSZAVONULSZ Az idegeidre megy az ingázás? Bezártságérzet gyötör? Záróvizsgára gyúrsz? A futás a

kikapcsolódás remek módja: irány a szabad, élvezd a természetet, és találd meg a lelki

egyensúlyodat. Akár kedvenc podcastodat, akár egy albumot hallgatsz, vagy éppen a

csendet és nyugalmat élvezed, a futásban menedékre találhatsz. Húzz futócipőt, és

hagyd magad mögött a mindennapi stresszt.

SZUPERHŐSNEK ÉREZHETED MAGAD Semmihez nem fogható érzés, amikor futásnak eredve az egész világot a magadénak

tudhatod, különösen kora reggel vagy késő este. Két fő gonosszal kell megküzdened,

az egyik a Fásultság, a másik a Lustaság, és ha sikerrel jársz, az nem marad észrevétlen.

Hírneved lépésről lépésre, egyre nő.

FEJLŐDÉSEDET NYOMON KÖVETHETED A fejlődés függővé tesz, ezért is vezetnek annyian futónaplót. A Nike+ Running App segítségével

nyomon követheted fejlődésedet, és összehasonlíthatod a különböző edzések keltette

érzeteket. Az alkalmazás segítségével minden futás során naplózhatod a sebességet, a

távolságot és a hangulatodat. Akár futás közben készült szelfiket is megoszthatsz.

ÚJ EMBEREKKEL ISMERKEDHETSZ MEG… ...És minőségi időt tölthetsz házi kedvenceiddel. A futás remek lehetőség arra, hogy új barátokat

szerezz, akikkel közös a célotok, vagy meglévő ismerőseidet új, közös célok elérésére ösztönözd.

Ne feledd, hogy a Nike+ Running App segítségével is kereshetsz ismerősöket, és kapcsolatba

léphetsz velük. Kiváló lehetőség nyílik arra, hogy kutyádat megfuttasd, jól érezzétek magatokat

a napsütésben, és másképp járj a kedvében.

LESZ MIVEL FELVÁGNOD Nincs is annál jobb, mint kitűzni egy célt, azt valóra váltani, majd elmondani a barátaidnak.

A Nike+ Running App egyfajta szócsöved lehet. Nem feltétlenül kell fizikai futócsoporthoz

tartoznod, barátaid anélkül is gratulálhatnak a Facebookon, és megtekinthetik futás után

készült fotóidat a Twitteren és az Instagramon.

EGÉSZSÉGES MARADHATSZ, MIKÖZBEN JÓL SZÓRAKOZOL „Heti két-háromszori futás már segít, hogy jobban érezd magad. És mi lehet jobb egy

egészséges, örömet adó futásnál? Ha táncritmusokra futhatsz. Fesd alá edzésedet drámai

hatású zenei montázzsal a Spotify-on elérhető Ready, Set, Go, Run, azaz Vigyázz, kész, rajt,

fuss lejátszási listával. Dobbanjon a szíved egy egészen új ritmusra. Készen állsz arra, hogy

életre keltsd a fantasztikus pillanatokat? Mozogj együtt a ritmussal.”