INTS BÚCSÚT A MEZÍTLÁBAS/LEEGYSZERŰSÍTETT FUTÁSÉLMÉNYNEK, ÉS

ISMERD MEG AZ ERŐSEBB, TERMÉSZETESEBB LÉPÉSEK ÉLMÉNYÉT.



Mezítlábas futás már akkor létezett, amikor cipők sem voltak. Az élvonalbeli futók ezt a típusú futást évtizedeken keresztül beépítették az

edzéstervükbe. De csak 12 évvel ezelőtt, 2004-ben kezdett elterjedni ez az elv szélesebbkörökben is, amikor az első Nike Free bemutatkozott.

Amikor két évvel korábban futással kapcsolatos terepmunkát végeztek, a Nike tervezői beszélgettek a Stanford pályaedzőjével,

Vin Lanannával, aki nagyban hozzájárult férfi futócsapatának sikeréhez (ők nyerték meg a 2002-es NCAA szabadtéri bajnokságot) – részben

azáltal, hogy a csapat mezítláb edzett a füvön. Elmondása szerint ez a sportolókat erősebbé tette, és segített megelőzni a sérüléseket is.

„Ha cipő nélkül futsz, az megváltoztatja az izomaktiválási mintázataidat, ezáltal már az alapoktól kezdve erősödsz. Jobban fog működni

a csípőd, a nagy farizmodat erőteljesebben aktiválod, a bokád is nagyobb mozgásszabadságot élvez, emellett pedig az alsótested

összes tartóizmát/ízületét is jobban megmozgatod” – mondja Lance Walker, a Nike Performance Council tagja, a Michael Johnson

Performance globális performance menedzsere. „Ha mezítláb jársz, azzal kb. 3 százalékkal csökkentheted a lépéseid hosszát,

így jobban tartalékolhatod az erődet futás során, és hatékonyabban futhatsz.”

De azért a mezítlábas futás sem veszélytelen. Úgyhogy a Nike számára igen gyorsan az lett az elsődleges kérdés, hogyan tudná a

„mezítlábas” futás lehetséges előnyeit nagyobb tömegeknek is elérhetővé tenni anélkül, hogy szó szerint a cipőik levételére buzdítaná

őket. A kérdés megválaszolása érdekében a vállalat egy saját biomechanikai kutatásba kezdett, a fűben mezítláb futó 20 férfi és nő

nyomáspont- és mozgásmintázatait vizsgálva. Tobie Hatfield tervező azt a következtetést vonta le, hogy egy könnyebb, rugalmasabb,

a saroktól a lábujjakig kisebb lejtésű cipőt kellene megalkotni, amely természetesebb futásélményt segít elő. Ennek eredményeként

született meg a Nike Free 5.0 – egy olyan termék, amely az arany középutat képviselte a legstabilabb cipő (10.0) és a mezítlábas (0) között.

Az évek során a mezítlábas/leegyszerűsített futás teljesen megváltozott. A mezítlábas futást ma már nem tartják tökéletes megoldásnak. Egyre

több kutatás bizonyítja, hogy a sportolók akkor teljesítenek a legjobban, amikor egyedi képességeiknek megfelelően futnak. A Nike ezért úgy

alakította át a dizánjait, hogy jobban igazodjanak a természetes mozgás élményéhez. Olyan cipőket hozott létre, amelyek ráadásul erősítenek

is futás közben, mivel ismét a lábfej irányít, nem pedig a cipő irányítja a lábfejet. A Nike Free technológia legújabb változata („Run Strong”) egy

egyedi, dinamikusan rugalmas külső talppal rendelkezik, amely a lábfejjel együtt tágul és húzódik össze futáskor, egyértelműen elismerve,

hogy minden futónak megvan egy csak rá jellemző lépésmódja.



„A »természetes futásra« alapuló edzéseink többségénél a kisebb mennyiségre és a nagyobb intenzitásra helyezzük a hangsúlyt” – árulja

el Walker „Számunkra ez arról szól, hogy a sportolóinkat heti rendszerességgel teljesen (vagy majdnem teljesen) talajközeli élménynek

tesszük ki, majd ezt fokozatosan egyre inkább hozzáalakítjuk saját edzésükhöz. Így amikor visszaveszik a cipőjüket, akkor esetleg jobban

tudják használni azokat, erősebbé válnak és hatékonyabban futnak.”