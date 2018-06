MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ EDZÉSTIPPEK TERÉN? -Akár annak érdekében edzel, hogy megdöntsd a személyes

rekordodat a következő versenyen, akár csak szeretnéd

elkezdeni a programot és megfelelően edzeni, ránk nyugodtan

számíthatsz. Hozzáadtuk a 15 km-es távolságot a

versenyterveinkhez, új programokat hoztunk létre azoknak

a futóknak, akik az „Első lépések” -et szeretnék megtenni,

valamint vadonatúj „Kerülj jobb formába” tervet alkottunk meg,

hogy a Nike+ Run Club alkalmazás segítségével folytathasd

a futást és az edzést. -A Nike+ Edző funkcióját arra tervezték, hogy teljes

mértékben személyre szabott edzéstervet biztosítson

számodra, az általad kitűzött céltól függetlenül. -Új edzésterveink mostantól heti szinten alkalmazkodnak hozzád a

programod optimalizálása érdekében, hogy akkor is elérhesd

a célodat, amikor néhány napot kihagysz. -Tisztában vagyunk vele, hogy edzési ütemterved bármelyik héten

változhat, ezért lehetővé tettük, hogy a programod is eszerint

módosulhasson. Csak nyomd meg az „ütemterv szerkesztése”

gombot, és húzd az edzéseket a hét azon napjaihoz, amelyek

a leginkább alkalmasak számodra.