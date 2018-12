GYAKORI KÉRDÉSEK

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA BEJELENTKEZEM A NIKE NBA CONNECTED MEZBE, DE NEM VÁSÁROLOM MEG AZT?

· Bejelentkezhetsz a Nike NBA Connected mezbe anélkül is, hogy megvásárolnád az élményt, de csak a csapatod következő mérkőzésének napjáig lesz hozzá teljes hozzáférésed.

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A BARÁTAIM IS BEJELENTKEZNEK AZ ÉN NIKE NBA CONNECTED MEZEMBE?

· Barátaid is bejelentkezhetnek Nike NBA Connected mezed élményébe a saját telefonjukról.

· Ha a teljes Nike NBA Connected mez élményre vágynak, saját NikePlus-profiljukkal kell belépniük vagy létrehozniuk egyet.

· Csapatuk következő mérkőzésének napjáig teljes hozzáférésük lesz az élményhez.

MIT FOGOK LÁTNI, HA MÁS NIKE NBA CONNECTED MEZEKBE IS BEJELENTKEZEM AZ ÜZLETBEN?

· A Nike NBA Connected mez élménye minden játékosnál és csapatnál más és más. Ha különböző mezekbe jelentkezel be, és be vagy jelentkezve NikePlus-profilodba, azon a napon láthatod az adott játékoshoz/csapathoz kapcsolódó tartalmakat.

MI LESZ MINDAZZAL A SOK BEJELENTKEZÉSSEL, AMIK AZELŐTT TÖRTÉNTEK AZ ÜZLETBEN, HOGY ÉN MEGVETTEM VOLNA AZ ADOTT MEZT?

· A korábbi bejelentkezések egy meznél sem láthatók más felhasználók számára, így amint megvásárolod a Nike NBA Connected mezedet, az csak a tiéd. Csak jelentkezz be, és lépj be a mérkőzések napjain.

MIÉRT KELL A NIKEPLUS-PROFILOMMAL BEJELENTKEZNI?

· A NikeConnect platformhoz való biztonságos hozzáférés azért szükséges a NikePlus-profilodon keresztül, hogy az NFC-azonosítót a Nike termékadataihoz köthessük.

· A NikePlus-profilodat használjuk a gondosan kiválasztott tartalmak, személyre szabott ajánlatok és élmények biztosításához.

MI A TEENDŐ, HA NINCS NIKEPLUS-PROFILOM, VAGY HA NEM EMLÉKSZEM A FELHASZNÁLÓNEVEMRE/JELSZAVAMRA?

· Ha nem rendelkezel NikePlus-profillal, hozz létre egy fiókot a Nike NBA Connected mez élményén keresztül: koppints a bejelentkezési képernyőn a „JOIN NOW” (CSATLAKOZZ MOST) lehetőségre.

· Ha nem emlékszel NikePlus-profilod jelszavára, add meg az e-mail-címedet, és koppints a bejelentkezési képernyőn a „Forgot Password?” (Elfelejtetted a jelszavad?) hivatkozásra. A fiókhoz tartozó e-mail-címre egy jelszó-visszaállító e-mail érkezik.

BEJELENTKEZHETEK FACEBOOK-FIÓKOMMAL IS?

· Igen. A bejelentkezés leegyszerűsítésére csak koppints a LOG IN WITH FACEBOOK (BEJELENTKEZÉS FACEBOOK-FIÓKKAL) gombra a bejelentkezési képernyőn.

· Ha ez az első alkalom, hogy a Facebook-fiókoddal jelentkezel be, vagy ha nincs NikePlus-profilod, meg kell adnod az adataidat; a következő látogatáskor már elég a LOG IN WITH FACEBOOK (BEJELENTKEZÉS FACEBOOK-FIÓKKAL) gombra koppintanod.

MIÉRT KELL MEGADNOM A HELYZETEMET?

· A szezon alatt egyes Nike- vagy NBA-ajánlatok csak egy adott területen tartózkodó Nike NBA Connected mez felhasználók számára lesznek elérhetők. Add meg a legközelebbi várost, hogy jogosult legyél a közelgő városalapú ajánlatokra.

MILYEN MARKETINGCÉLOKRA FOGJA HASZNÁLNI AZ NBA AZ ENGEDÉLYEMET, HA BEJELÖLÖM A NÉGYZETET?

· Kérjük, nézd meg az NBA használati feltételei és adatvédelmi szabályzata alatt.

CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN – MIÉRT KÜLDI EL A NIKE AZ ADATAIMAT AZ NBA-NEK?

· A Nike regisztrációs adataidat és a csatlakoztatott mez adatait megosztja az NBA-vel annak érdekében, hogy a lehető leginkább személyre szabott élményben legyen részed.