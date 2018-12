A JÁTÉK, ÁTFORMÁLVA A Nike vasak arculatának átformálását követően az Oven mérnökei a driverek felé fordították a figyelmüket. A forma újragondolásából született a kemény ütésekhez ideális SQ (Sasquatch) – a többi, négyszögletes ütő mellett. Ezeket a forradalmian új, négyszögletes kialakítású ütőket azonnal be is vetették a Tour versenyeken, ahol néhány évvel később a US Openen aratott győzelemmel értek a csúcsra.