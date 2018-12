LINDSAY WHALEN Csendes, szerény, alulértékelt – újra és újra ezekkel

a szavakkal próbálták jellemezni Whalent a profi

karrierje nagy része során. És mégis, ötszörös All

Star válogatottként, három bajnoki címmel a háta

mögött, az általa elért eredményeket bármilyen

jelzőkkel lehet illetni, csak a fentiekkel nem. Ő a liga

történetének első játékosa, aki 5000 pontot dobott,

2000 kosárpasszt adott és 1500 lepattanót szerzett,

ami arról tanúskodik, hogy nemcsak megbízhatóan

passzol, hanem éppoly pontosan is dob kosárra. A

liga gyorsan élre törő, ám idővel hamar

hanyatlásnak induló játékosainak többségétől

eltérően Whalen azt a ritka eredményt érte el, hogy

átlagait még jócskán a karrierje kései szakaszában

is tovább növelte.