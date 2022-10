Bátorítsd a lányokat a sporton keresztül

Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. A fiúkhoz képest mégis kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nike küldetésének részét képezi, hogy a közösségi partnerekkel és a szakértőkkel együtt megfordítsuk ezt a tendenciát. Elkészítettük az útmutatót a lányok edzéséhez: egy eszköz, amely segít mentorálni, megerősíteni és támogatni a fiatal sportolókat.



A sportban gyakran kockázatvállalásra is szükség van. Az új készségek elsajátítása, a szokatlan módszerek kipróbálása vagy a védőfalon való áttörés kísérlete mindig magában hordozza a kudarc kockázatát. Míg a pontosan kivitelezett mozdulatokat szinte kivétel nélkül elismerik, az új technikákkal próbálkozó és elsőre kudarcot valló sportolók szinte sohasem kapnak pozitív visszajelzést.



Sportnyelvre lefordítva: a lányokat semmi nem ösztönzi arra, hogy új dolgokkal próbálkozzanak, ha a siker nem garantált. De ha soha nem próbálkoznak kockázatos passzokkal, vagy nem vetődnek a labda után, és csak a legjobb számukban mernek elindulni, akkor sok feledhetetlen élményből maradnak ki.



Képzeljük el, hogy egy tanítványunk akkor is megpróbálkozik egy lövéssel, ha nem biztos abban, hogy gólt szerez. Vagy pillangóúszásban is rajthoz áll, pedig a gyorsúszás a legerősebb száma. Lehet, hogy egy kapus nyolcszor is hibázott előtte, de ha csak egyetlen bravúros védése volt, arra fognak emlékezni. Ezek a lányok megtanultak bátornak lenni, ami a sportban és az életben is óriási jelentőséggel bír.



Nézd meg ezt a TED Talk előadást, amelyből többet megtudhatsz arról, hogyan nevelhetünk bátor lányokat.