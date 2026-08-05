Irány az egyetem: Nike-útmutató

Az egyetem megkezdése fontos mérföldkő, de az, hogy az egész életedet bepakold néhány bőröndbe (és egy nagyon kis kollégiumi szekrénybe), már önmagában is nagy teljesítmény lehet.

A titok az, hogy olyan felszerelést vigyél magaddal, amelyben zökkenőmentesen válthatsz át a reggel 8 órakor kezdődő előadásról a késő esti tanulásra, de az edzőtermi edzésekhez és a barátokkal elfogyasztott ebédekhez is megfelelő.

Ez az útmutató bemutatja azokat a Nike felszereléseket, amelyeket érdemes magaddal vinned a kollégiumba, például stílusos ruhákat és cipőket, valamint egy hátizsákot, amelyben minden elfér, amire a nap folyamán szükséged lehet.