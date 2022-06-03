Amanda Beard egykori profi úszónő elárulja, hogyan találjuk meg az önbizalmat

Trained Podcast: Találd meg a magabiztosságot a testeddel kapcsolatban Amanda Bearddel
Coaching
Amanda Beard egész profi úszókarrierje során önbizalomhiánnyal és testképzavarral küzdött – aztán rátalált a hangjára.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Amanda Beard a reflektorfényben nőtt fel. 14 évesen már az olimpiai dobogón állt, nyolc országos bajnoki címet szerzett úszásban az USA-ban, és számos sport- és életmódmagazin címlapján szerepelt. A csillogás és a dicsőség azonban intenzív médiafigyelemmel járt, ami miatt testképzavarral, depresszióval és önkárosítással küzdött. Amanda ebben a részben a műsorvezető Jaclyn Byrerhez csatlakozik, hogy megossza a felnőtté válása történetét a profi sportban. Beszél a női sportolókra jellemző nyomásról, és elmagyarázza, miért lehet ez olyan káros. Mivel már a medencében töltött időszak kezdetén megtalálta az önbizalmat és a boldogságot, azt is elmondja, hogy a sportolók és támogató rendszereik hogyan helyezhetik előtérbe az önértékelést és a jóllétet.
„Rengeteg fiatal sportolónőnél látom, hogy amikor a serdülőkoron és a változásokon túljutnak, sokan abbahagyják a sportot, mert a változás frusztrálja őket. Ez tényleg próbára tesz.”
Amanda Beard
Négyszeres világbajnok úszó és szerző
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