Amanda Beard egykori profi úszónő elárulja, hogyan találjuk meg az önbizalmat

Amanda Beard a reflektorfényben nőtt fel. 14 évesen már az olimpiai dobogón állt, nyolc országos bajnoki címet szerzett úszásban az USA-ban, és számos sport- és életmódmagazin címlapján szerepelt. A csillogás és a dicsőség azonban intenzív médiafigyelemmel járt, ami miatt testképzavarral, depresszióval és önkárosítással küzdött. Amanda ebben a részben a műsorvezető Jaclyn Byrerhez csatlakozik, hogy megossza a felnőtté válása történetét a profi sportban. Beszél a női sportolókra jellemző nyomásról, és elmagyarázza, miért lehet ez olyan káros. Mivel már a medencében töltött időszak kezdetén megtalálta az önbizalmat és a boldogságot, azt is elmondja, hogy a sportolók és támogató rendszereik hogyan helyezhetik előtérbe az önértékelést és a jóllétet.