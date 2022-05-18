Hogyan érezz és adj hálát Tunde Oyeneyin szerint

Trained podcast: Merülj bele a hálába Tunde Oyeneyinnel
Coaching
Tunde Oyeneyin hiszi, hogy semmi sem lehetetlen. A Nike sportolója, aki beltérikerékpár-instruktor is, korábban pedig sminkes és író volt, elmondja, miért.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Tunde Oyeneyin 36 éve építi a saját fitneszikon-imázsát. A személyi edző és beltérikerékpár-instruktor szerint nem érhette volna el a csúcsokat a mélységek nélkül. Ebben a részben Tunde elmondja nekünk, mik voltak az életében és karrierjében a csúcsok és a mélységek. Megtudjuk, hogy édesanyja elvesztése hogyan segítette abban, hogy önmaga legjobb verziójává válhasson, hogy a kétségek hogyan idézik elő a változásokat, és azt is elmondja, hogy a kihagyott lehetőségek hogy terelhetnek a jó irányba. Tunde története a kegyelemről, a háláról és az álmok valóra váltásáról szól.
„Amikor megadom magam annak, hogy nem tudom, mi következik, akkor jön az áttörés.”
Tunde Oyeneyin
Nike-sportoló és beltérikerékpár-instruktor
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