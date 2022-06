A szakértők elmondják, hogyan kezeljük a terhességi fájdalmakat mozgással

Mi történik: Nwabuebo szerint a terhes nőknek a hátuk bármely területén jelentkezhet fájdalom. De a deréktáji és a keresztcsonti fájdalom, amely ott jelentkezik, ahol a gerinc alsó része a medencével találkozik, a két leggyakoribb típus. Miért? Azt állítja Nwabuebo, hogy elfáradhatnak (mint ahogy mi is), amikor a törzsed és a gerinced környéki izmoknak keményebben kell dolgozniuk, hogy a hasadban lévő plusz súlyt cipeljék.



A hátfájás részben a testtartás megváltozására is visszavezethető – Proulx szerint a tömegközéppont előre tolódása nagyobb ívet hozhat létre a hátadban. Egyesek túlkompenzálásképpen behúzzák a farokcsontjukat, ami kisebb ívet eredményez. Proulx szerint mindkét testtartás megváltoztathatja a deréktájra nehezedő nyomásnak, illetve annak alátámasztásának mértékét.



Hogyan kezeld: Nwabuebo szerint a hátfájás enyhítésének egyik módja, ha olyan mozdulatokat próbálsz ki, amelyek nyújtják és finoman erősítik a törzsizmokat, mint például a macskapóz, a babapóz vagy a vadászkutyapóz. Arra is törekedj, hogy hetente legalább kétszer célzottan erősítsd a törzset, mivel Proulx szerint az erős mély hasizmok jobban megtámasztják a növekvő hasadat, és csökkentik a derekadra nehezedő nyomást. Proulx különösen kedveli a Pallof-nyomást, ahol egy szalagot vagy kábelt tolsz lassan a mellkasodtól egyenesen előre, miközben a törzsedet használva ellenállsz annak a késztetésnek, hogy a törzsedet a szalag vagy kábel súlypontja felé forgasd (Keress rá Google-ön, hogy egy szakképzett edzőtől vagy személyi edzőtől tanulhasd meg).



Proulx azt is javasolja, hogy a hátfájósok viseljenek magas derekú kerékpáros rövidnadrágot vagy kompressziós leggingset, hogy segítsék a törzsizmokat, amikor azok elfáradnak. Keress olyan szabást, ahol a derékpánt úgy támasztja meg a hasadat, hogy közben nem korlátozza a légzést (igen, létezik ilyen!).