Tedd hatékonnyá az éjszakáidat
Edzés és táplálkozás
Joe Holder
Hogyan óvd meg minden éjjel azokat a fontos, alvással töltött órákat
A legtöbb ember napját az úgynevezett Parkinson-törvény vezérli, ami annyit tesz, hogy egy feladat elvégzéséhez szükséges idő kitölti a feladathoz megadott időkeretet.
Ez gyakran azt jelenti, hogy a napod – legyen szó a munkádról vagy az elvégzendő dolgaidról – egészen az estédig nyúlik, és mielőtt észrevennéd, órákkal a tervezett idő után kerülsz ágyba. Különösen akkor igaz ez, amikor otthon vagy, és a munka és a pihenés közötti határ elmosódik.
Ezért javaslom azt, hogy adj magadnak lefekvési időt. Ha van egy megadott időpont, amikor el kell kezdened alváshoz készülődni, az egy szilárd határvonal, és segít egyfajta proaktív késztetést kialakítani. Így nem fogják elvonni a figyelmed komolytalan dolgok, és nem fogsz hirtelen más dolgokba sem kezdeni.
„Ha van egy megadott időpont a napod lezárásához, akkor sokkal produktívabb, megfontoltabb és fókuszáltabb leszel.”
Joe Holder
Ha például egy e-mailt kell elküldened munkaügyben, és erre ott van az egész éjszaka, akkor azon kapod magad, hogy egész éjjel halogatod a dolgot, mindenféle mást csinálva, mondjuk a telefonodon játszol vagy tévét nézel.
De ha van egy szigorú lefekvési időd, sokkal megfontoltabban használod az időd, ezért gyakran épp annyi dolgot tudsz elvégezni a limitált idő alatt, mint akkor, amikor ott volt rá az egész éjszaka.
Azt javaslom, hogy legkésőbb este 10 vagy 11 órában határozd meg a fekvési időd. Haladj visszafelé onnan, hogy mikor kell felkelned; biztosítsd, hogy eleget tudsz aludni. És a tényleges alvásidőről van szó, a fogmosást vagy az elaludni próbálást ne számítsd bele ebbe a minimum hat órányi keretbe.
Persze, akár korai lefekvési időt is kiszabhatsz magadnak, és tehetsz kivételt olykor, amikor közbejön valami, amennyiben általában arra törekszel, hogy sikerüljön a megadott időben lefeküdnöd.
„Válassz egy időpontot a lefekvéshez, és próbálj meg egy hétig minden este abban az időben ágyba kerülni.”
Joe Holder
Azt fogod észrevenni, hogy megfontoltabban töltöd az estéidet, a napjaidnak pedig kipihentebb érzéssel fogsz nekivágni.