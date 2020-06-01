Tedd hatékonnyá az éjszakáidat

Ha például egy e-mailt kell elküldened munkaügyben, és erre ott van az egész éjszaka, akkor azon kapod magad, hogy egész éjjel halogatod a dolgot, mindenféle mást csinálva, mondjuk a telefonodon játszol vagy tévét nézel.



De ha van egy szigorú lefekvési időd, sokkal megfontoltabban használod az időd, ezért gyakran épp annyi dolgot tudsz elvégezni a limitált idő alatt, mint akkor, amikor ott volt rá az egész éjszaka.



Azt javaslom, hogy legkésőbb este 10 vagy 11 órában határozd meg a fekvési időd. Haladj visszafelé onnan, hogy mikor kell felkelned; biztosítsd, hogy eleget tudsz aludni. És a tényleges alvásidőről van szó, a fogmosást vagy az elaludni próbálást ne számítsd bele ebbe a minimum hat órányi keretbe.



Persze, akár korai lefekvési időt is kiszabhatsz magadnak, és tehetsz kivételt olykor, amikor közbejön valami, amennyiben általában arra törekszel, hogy sikerüljön a megadott időben lefeküdnöd.