Focizz a legmagasabb szinten, a svájci alpokban

A Svájci Hegyi Ligában játszó FC Gspon amatőrcsapata 1974 óta használja ezt a pályát, amely a falu egyetlen, viszonylag vízszintes telkén épült. Ezen a magasságon már nem marad meg a fű, ezért a pálya műfüves borítást kapott. Télen, amikor a vidéket több méteres hó fedi, a területet síelésre használják. Amikor aztán eljön a tavasz, a játékosok a szezon előtti felkészülés részeként lapátolják el a maradék havat a (szinte teljesen) időjárásálló borításról. Ilyenkor állítják fel a kapukat is.