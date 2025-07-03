A tartás, a kényelem és a teljesítmény új mércéje: bemutatkozik a Nike Structure 26
Termékhírek
A Structure termékcsalád legújabb cipője fejlett tartórendszert kínál, amely segít a futóknak, hogy magabiztosnak érezzék magukat a hosszú kilométerek során.
Fontos tudnivalók:
- Lábfejközépi tartórendszer: A Nike eddigi legfejlettebb stabilitási rendszere fokozott tartást és magabiztosságot nyújt a futóknak.
- ReactX párnázás: A márka áttért egy puha ReactX hab középtalpra a Structure 26 esetében.
- A megbízhatóság hagyománya: A Structure 26 egy olyan cipő továbbfejlesztése, amely három évtizede azoknak a futóknak készült, akik stabilitásra és egyenletes súlypontáthelyezésre vágytak.
Ha futóként olyan cipőre van szükséged, amelyik lassítja a boka kifordulásának ütemét, akkor a Nike Structure 26 neked készült. Akár gyors napi edzőfutásokat teljesítesz, akár hosszabb távokra készülsz, most megkaphatod azt a stabilitást és párnázást, ami ahhoz szükséges, hogy az imádott futásra tudj koncentrálni.
A cipő fejlett stabilizáló funkcióinak és a ReactX habból készült középtalpnak köszönhetően a futók egy újfajta magabiztosságot érezhetnek, és kihozhatják magukból a maximumot.
„Törődünk a futókkal, akik megtámasztást igényelnek” – mondja Ashley Campbell, a Nike Running szakértő termékmenedzsere. „A Structure az emberekkel való bizalom és a következetesség kiépítéséről szól. Energiát és izgalmat szeretnénk vinni egy olyan szegmensbe, amely korábban unalmasnak és merevnek tűnt.”
„A Structure az emberekkel való bizalom és a következetesség kiépítéséről szól. Energiát és izgalmat szeretnénk vinni egy olyan szegmensbe, amely korábban unalmasnak és merevnek tűnt.”
Ashley Campbell
Folyamatos innováció
Amikor a Nike azon gondolkodott, hogyan javíthatna a Structure 25-ön, a tervezőcsapat meglátta a lehetőséget, hogy lecserélje a régi habszivacsot, és helyette az egyik legjobb párnázási platformra, a ReactX-re támaszkodjon. A hab által biztosított puhaság mellett a cipő simább súlypontáthelyezést biztosít a sarok és a lábujjak között, mint a 25-ös.
„A kedvenc tulajdonságom a Structure 26-ban az, hogy mennyire kényelmes, de közben nem túl puha” – mondja Cole Hocker, a Nike sportolója és aranyérmese. „A kényelem és a tartás tökéletes ötvözete segít, hogy végig kitartsak az edzésen.”
De az újítás nem ér véget a habbal. A Structure 26 lényegét a Nike lábfejközépi tartórendszere adja, amely fokozott stabilitást biztosít a futó lépéseinek kritikus pillanataiban. Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik hajlamosak a túlzott pronációra, mivel stabil platformot teremt a sima súlypont-áthelyezéshez anélkül, hogy túlságosan korlátozná a mozgást.
A Structure 26-ban új hálós felsőrész és újratervezett külsőtalp debütál, melyek optimális kényelmet és teljesítményt nyújtanak a futók számára. A felsőrész fokozott párnázottsága lehetővé teszi, hogy különböző lábformákhoz is igazodjon, miközben megőrzi a szükséges tartást. A cipő kivételes tapadással és tartóssággal is büszkélkedhet a nagy igénybevételnek kitett területeken.
Minden a tesztelésen múlik
Átfogó tesztelési folyamat nélkül a Structure 26 egyik újítása sem válhatott volna valósággá. A Nike Sport Research Labbel való szoros együttműködésnek köszönhetően validálni tudták az új dizájnt.
Végül a csapat egy stabil, kényelmes országúti futócipőt hozott létre az élsportolók és a hétköznapi futók számára, extra önbizalmat kínálva számukra a kilométerek során.
A Nike Structure termékcsalád az egyike az országúti futócipők kínálatát alkotó három különálló kategóriának. A stabil futásélmény érdekében tartást biztosító párnázást kínál, míg a Nike Vomero maximális párnázást biztosít a maximális kényelem érdekében, a Nike Pegasus pedig dinamikus párnázást biztosít az egész napos energia-visszanyerés érdekében. A futócipők ezen kínálata minden sportolónak lehetővé teszi, hogy a számára ideális párnázottságot élvezze, függetlenül attól, hogy milyen távot fut, vagy milyen környezetben teszi ezt.
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Gyakori kérdések
Mitől tűnik ki a Structure 26 elődei közül?
A Structure 26 a Nike egyik legjobb párnázási platformjával, a ReactX habbal készül, mely most először jelenik meg egy Nike Structure cipőben. A Nike eltávolította az elülső légpárnát is, hogy simább legyen a futás. A felsőrész anyagai is puhábbak a nagyobb kényelem érdekében.
Milyen futási tevékenységekre a legalkalmasabb a cipő?
A Structure 26 minden futó igényeit kielégíti – a kezdőktől a versenysportolókig –, különösen azok számára ideális, akik stabilitásra, egyenletes súlypontáthelyezésre és több tartásra vágynak. Mindennapi edzőcipőként a hosszútávfutásra van optimalizálva, és azoknak a futóknak készült, akik nem érik be a hagyományos tartással.