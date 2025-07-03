A tartás, a kényelem és a teljesítmény új mércéje: Bemutatkozik a Nike Structure 26 

Ha futóként olyan cipőre van szükséged, amelyik lassítja a boka kifordulásának ütemét, akkor a Nike Structure 26 neked készült. Akár gyors napi edzőfutásokat teljesítesz, akár hosszabb távokra készülsz, most megkaphatod azt a stabilitást és párnázást, ami ahhoz szükséges, hogy az imádott futásra tudj koncentrálni.

A cipő fejlett stabilizáló funkcióinak és a ReactX habból készült középtalpnak köszönhetően a futók egy újfajta magabiztosságot érezhetnek, és kihozhatják magukból a maximumot.

„Törődünk a futókkal, akik megtámasztást igényelnek” – mondja Ashley Campbell, a Nike Running szakértő termékmenedzsere. „A Structure az emberekkel való bizalom és a következetesség kiépítéséről szól. Energiát és izgalmat szeretnénk vinni egy olyan szegmensbe, amely korábban unalmasnak és merevnek tűnt.”