Nike Kobe 10 Protro: A 2015-ös dizájn friss változata

Az eredeti Kobe 10 volt az első cipő a sorozatban, amely varrás nélküli textil felsőrésszel rendelkezett. A Protro megtartja ezt az irányt, de egy lépéssel tovább megy. A speciális hálót kontúros megerősítő szerkezettel terveztük újra, amely látható hálós ablakokat hoz létre a cipőfejen és a cipő oldalán. Látszanak a különböző rétegek, és már az első hajlításkor érezhető a különbség.

A cél, ahogy a Kobe-termékcsapat leírta, az volt, hogy „szándékosan csökkentsék a méretet, de továbbra is ugyanazt a tartást biztosítsák, hogy a cipő jobban szellőzzön”.

Az elülső részen végighúzódó, illeszkedő pánt még az anyag eltávolítása után is biztosítja a stabilitást, így a szellőzés érdekében nem kell feláldoznod a rögzítést. A kaptafát a nagyobb hely érdekében az elülső részen is kissé kiszélesítettük.