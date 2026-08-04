Nike Kobe 10 Protro: A 2015-ös dizájn friss változata
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Több mint egy évtizeddel azután, hogy Kobe Bryant először húzta lábára a 10-et, érkezik a Kobe 10 Protro – új, rugalmas és légáteresztőbb hálós felsőrésszel, továbbfejlesztett párnázással és napjaink játékstílusához igazított tapadással.
Megérkezett a Nike Kobe 10 Protro. Az eredetileg 2015-ben megjelent Kobe 10 Protro (performance retro) formájában tér vissza, de korszerűbb felsőrésszel, párnázással, tapadással és külsőtalppal. Ez nem szimpla újrakiadás. A cipő minden részét aprólékosan dolgoztuk ki, majd teszteltük és továbbfejlesztettük.
Gyors tanulságok
- A Nike Kobe 10 Protro újratervezett, speciális hálóból készült felsőrésszel rendelkezik, amely fokozott szellőzést és rugalmasságot biztosít.
- A középtalpban található eredeti habot a Cushion 3.0 váltja fel, amely a jobb pályaérzet és dinamika érdekében az új, teljes hosszúságú Zoom Strobellel párosul.
- A külsőtalp tapadási mintázatát számítógéppel terveztük újra, de figyelembe vettük az eredeti dizájn szándékát is.
- Az elülső részen található szénszálas szárny – a stabilitást támogató ikonikus Kobe 10 részlet – változatlan maradt.
- 2027-ben a Kobe 10 Protro Flyknit változata is megjelenik, amely dinamikusabb illeszkedést biztosít, és a talp alatt a Cushion 3.0 helyett ZoomX habot tartalmaz.
- A Halo a Kobe 10 Protro bevezető színskálája, de sok más színskála is elérhető lesz, köztük néhány klasszikus.
Milyen újdonságokat tartalmaz a Nike Kobe 10 Protro?
A Protro-folyamatnak egyértelmű célja van. Ahogy a Kobe-termékcsapat fogalmazott:
„Valahányszor Protro-változatot készítünk egy modellből, a cipő minden részére hatni szeretnénk. A felsőrésztől a talpig tartó részig szeretnénk jelentős módosításokat végrehajtani.”
Íme, hogy mi és miért változott a Kobe 10 cipőn.
Felsőrész: Jobban szellőzik, rugalmasabb
Az eredeti Kobe 10 volt az első cipő a sorozatban, amely varrás nélküli textil felsőrésszel rendelkezett. A Protro megtartja ezt az irányt, de egy lépéssel tovább megy. A speciális hálót kontúros megerősítő szerkezettel terveztük újra, amely látható hálós ablakokat hoz létre a cipőfejen és a cipő oldalán. Látszanak a különböző rétegek, és már az első hajlításkor érezhető a különbség.
A cél, ahogy a Kobe-termékcsapat leírta, az volt, hogy „szándékosan csökkentsék a méretet, de továbbra is ugyanazt a tartást biztosítsák, hogy a cipő jobban szellőzzön”.
Az elülső részen végighúzódó, illeszkedő pánt még az anyag eltávolítása után is biztosítja a stabilitást, így a szellőzés érdekében nem kell feláldoznod a rögzítést. A kaptafát a nagyobb hely érdekében az elülső részen is kissé kiszélesítettük.
Középtalp: Cushion 3.0 és teljes hosszúságú Zoom Strobel
Az eredeti Kobe 10 cipő Lunarlon habot tartalmazott, a sarokrészen pedig Zoom egység volt. A Protro ezt a Cushlon 3.0-val váltja fel, amely egy újabb és dinamikusabb összetétel, puhább külső vázba ágyazva. A TPU-perem terhelés alatt összetartja a habot – nélküle a puhább habanyagok hajlamosak elnyelni az energiát ahelyett, hogy visszaadnák.
A nagyobb újdonság a teljes hosszúságú Zoom Strobel, amely egy vékony párnázóréteg a belső talprészbe építve. Közelebb helyezkedik el a lábhoz, mint az alul elhelyezett Zoom egység, és a teljes belső talprészen, különösen az elülső részen dinamikus, párnázott érzést biztosít, amely rész az eredeti modellben hosszabb viselés után vékonynak tűnhetett. Ez a változtatás más Nike kosárlabdacipőknél már sikeresnek bizonyult, és a Kobe 10 Protro sorozatot a modern talpszerkezet irányába mozdítja el.
Külsőtalp: generatív tapadás a korszerű játékhoz igazítva
A Kobe 10 a bevezetésekor a kategóriájában etalonnak számított tapadás terén, de ahogy a termékfejlesztő csapat fogalmazott: „az akkori korszak mércéje szerint kategóriaelső volt”.
Amikor a Protro fejlesztése során az eredeti mintázatot kopásvizsgálatnak vetettük alá, az eredmények nem voltak megfelelőek. Ezért visszatértek az eredeti dizájnfájlokhoz.
Amit felfedeztek, az sokatmondó volt. Az eredeti külsőtalp a Nike Sport Research Lab mozgásadatain alapuló tapadási mintázat alapján készült, nem véletlenszerűen tervezték meg. A Protro visszaállítja ezt a logikát. A barázdák a sarkaktól az elülső részig futnak, hogy tartást biztosítsanak az oldalsó és középső részeken, a merőleges barázdák pedig gondoskodnak az előre és hátra irányuló mozgás megállításáról. A vizuális megjelenés eltér az eredeti modellétől, de a mögötte rejlő tudomány nem változott.
Az első és a második fejlesztési szakasz között elvégzett kopásvizsgálatok a tapadási értékek jelentős emelkedését mutatták.
„Szándékosan csináltuk, és tudományt is felhasználtuk.” – mondta a Kobe-termékcsapat egyik tagja.
Mi marad ugyanaz?
Az elülső részen található szénszálas szárny, amely a perem alatt, a kislábujj közelében helyezkedik el, és irányváltáskor oldalirányú tartást biztosít, változatlan maradt. Ez a Kobe 10 egyik legismertebb szerkezeti eleme, és a Protro cipőbe és átkerült.
A Kobe klasszikus üzenete is megmaradt. Ez az a rejtett dombornyomott felirat, amelyet Kobe elkezdett elhelyezni a róla elnevezett cipőinek középtalpán. Az üzenet: ha kitartasz, győzni fogsz.
Kobe 10 Protro: Speciális háló vs. Flyknit
A Kobe 10 Protro kétféle felsőrésszel kerül piacra, és a megfelelő darab kiválasztása attól függ, hogy mit keresel.
A speciális hálós változat a mindennapi használatra tervezett cipő. Párnázott, dinamikus és játékra tervezték. A színskála a felsőrészen lévő mintákon és kezeléseken keresztül meséli el a történetet, így a külső megjelenés nagyban meghatározza, hogy mire számíthatsz.
A Flyknit változat dizájnja az elit tervezést tükrözi. A felsőrész pontosabban öleli körül a lábfejet, a párnázás – a Cushion helyett a ZoomX – könnyebb és rugalmasabb érzetet biztosít a talp alatt, az állítható fűzők pedig gondoskodnak a pontosabb illeszkedésről.
A termékcsapat a Flyknit helyét a Kobe-sorozatban egészen a kezdetekig követte nyomon:
„Az elit modellek nagyjából a rájátszás idejére jelentek meg.” – mondta Indy Ashford, a Kobe termékmenedzsere. „Kobe mindig arra törekedett, hogy megszerezze azt az előnyt – még ha csak egy másodpercről is van szó –, amivel gyorsabban tud megfordulni, vagy egyszerűen csak egy kicsit dinamikusabb lehet.”
A Nike Kobe 10 Protro megjelenési dátumai
A Kobe 10 Protro modellek 2026 és 2027 folyamán kerülnek forgalomba. Először a speciális hálós változatok jelennek meg; a Flyknit modellek 2027-ben érkeznek. A megjelenési dátumokat az egyes cipők megjelenése előtt a Nike SNEAKRS és a Nike.com oldalon jelentik be.
Nike Kobe 10 Protro: GYIK
Mikor jelennek meg a Kobe 10 Protro modellek?
A Kobe 10 Protro modellek 2026-ban és 2027-ben kerülnek piacra. Először a speciális hálós változatok lesznek elérhetők; a Flyknit modellek később követik őket. A konkrét dátumokat az egyes cipők megjelenése előtt a Nike SNEAKRS és a Nike.com oldalon jelentjük be.
Milyen színskálákkal jelenik meg a Kobe 10 Protro?
Már biztos, hogy a Kobe 10 Protro elérhető lesz Halo és Blue Lagoon színskálával. A megjelenési ütemterv előrehaladtával további színskálákat jelentünk be.
Mi a különbség a Kobe 10 Protro speciális hálós és Flyknit változata között?
A speciális hálós változat Cushion 3.0 habot és teljes hosszúságú Zoom Strobelt kapott. Ez a grafikailag kifejezőbb és az alacsonyabb árkategóriájú változat. A Flyknit változat könnyebb és dinamikusabb érzést biztosító ZoomX habot kapott, a zónaspecifikus Flyknit szerkezet biztosítja a dinamikus illeszkedést, a rögzítés beállításáról pedig a kábelek gondoskodnak.
Mik azok a Kobe Protro modellek?
A Kobe Protro modellek Kobe Bryant, a neves sportoló által ihletett cipők új változatai. Minden Protro modern teljesítményfokozó technológiát – például új habokat, anyagokat és tapadást – alkalmaz egy meglévő Kobe-sziluetthez, miközben megőrzi az eredeti dizájnt. A Kobe Protro modellek közé tartozik a Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – és most itt a 10 is.
Mit mond a Kobe 10 rejtett nyelve?
Ezt a rejtett üzenetet Kobe Bryant a Kobe 5-tel kezdte el beépíteni a cipőibe. A Kobe 10-en a kód a következő: ha kitartasz, győzni fogsz. A középtalpra dombornyomással került rá, és ez a motívum a Protro modellre is átkerült.