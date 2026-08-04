Bemutatjuk Keely Hodgkinson első Nike futócipő- és futóruházat-kollekcióját

A Keely Hodgkinson kollekció a futócipők mellett néhány egymással összehangolható ruhadarabot is kínál a teljes megjelenéshez. Az innovatív Nike-anyagok felhasználásával készült AeroSwift és Pro Sculpt szettek az ünnepelt sportoló stílusát idézik, miközben minden futó számára nélkülözhetetlen funkcionalitást nyújtanak.

AeroSwift szett: Érezd magad úgy, mint Hodgkinson, amikor felveszed az AeroSwift rövidített szabású, zsebes felsőt pólót és a szűk, 13 cm-es rövidnadrágot. Ezek a teljesítményfokozó darabok nem mondhatók hétköznapinak. A Dri-FIT ADV technológiával készült szett még a nyári hőségben is hűsít és szárazon tart. A kényelmes tárolózsebekben elférnek a verseny napján szükséges dolgok, míg az egyes darabok testhez simuló fazonja kényelmes viseletet biztosít számodra.

Nike Pro Sculpt szett:Ha jobban takaró darabokra van szükséged, a kollekcióban a Nike Pro Sculpt hosszú ujjú felsőt és a Pro Sculpt 13 cm-es rövidnadrágot is megtalálod. A tónusos grafikák és a szaténból készült, markáns Swoosh egyáltalán nem tűnik hétköznapinak. A dizájn kifinomult részletei, köztük Keely saját Nike tornádólogója, a szett névadója előtt tisztelegnek.