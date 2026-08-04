Bemutatjuk Keely Hodgkinson első Nike futócipő- és futóruházat-kollekcióját

Keely Hodgkinson, a középtávfutás bajnoka bemutatja első egyedi Nike kollekcióját
Termékhírek
Keely Hodgkinson, a középtávfutó bajnok elindította az első, róla elnevezett Nike kollekcióját, amely cipőket és ruházatot tartalmaz. A Keely Hodgkinson saját sportolói csomagjában négy népszerű, egyedi stílusú Nike országúti futócipő vagy pályafutócipő szerepel: a Vomero Plus, a Pegasus 42, a Vaporfly 4 és a Victory 2. A hozzáillő ruházati kollekció felsőket és rövidnadrágokat tartalmaz, amelyeknél az AeroSwift és a Nike Pro Sculpt innovatív anyagtechnológiákat alkalmaztuk. A kollekció 2026. július 16-án jelent meg világszerte a Nike.com oldalon és egyes kiskereskedelmi üzletekben.
Gyors tanulságok
- Keely Hodgkinson, a híres brit középtávfutó elindította az első, róla elnevezett Nike cipő- és ruházati kollekciót, amely merész és elegáns fekete dizájnokat és kontrasztos fémes arany díszítőelemeket tartalmaz.
- A kollekcióban megtalálhatók az ikonikus Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 és Victory 2 országúti futócipők, pályacipők és versenycipők újragondolt színskálái.
- A kísérő ruházati kollekció két rövidnadrágszettet tartalmaz, amelyeknél a Nike AeroSwift és a Nike Pro Sculpt anyagtechnológiáit használtuk fel.
- A kollekció a 2026. július 16-i globális megjelenést követően a Nike.com oldalon és egyes kiskereskedelmi üzletekben is elérhető.
Ki az a Keely Hodgkinson?
A gyorsaságáról és kiváló stílusáról híres Keely Hodgkinson egy elismert brit középtávfutó, aki az angliai Greater Manchesterből származik. Korának egyik leggyorsabb női középtávfutójaként 2019 óta a Nike sportolója, és a Nike kutatóival és tervezőivel együttműködve segít megalkotni a profi és a szabadidős futók számára egyaránt alkalmas a termékeket. A Keely Hodgkinson kollekció az első, róla elnevezett Nike kollekciója.
Milyen futócipőt visel Keely Hodgkinson, és miért?
A kollekcióban szereplő futócipők kiválóan alkalmasak az edzések és a versenyek minden fázisára az országúton és a pályán egyaránt. Íme egy áttekintés arról, hogy Hodgkinson melyik cipőt milyen célra viseli, a napi edzéstől a versenynapig.
- Regeneráló futás: amikor Hodgkinson regeneráló futásra indul, a Vomero Plus modellt választja. Az extrán párnázott érzésről és a teljes hosszúságú, puha ZoomX középtalpáról ismert Vomero Plust nők tervezték nőknek.
- Napi edzés: Hodgkinson mindennapi futócipője a Pegasus 42, amely az ívelt, teljes hosszúságú Air Zoom egységnek és a ReactX hab középtalpnak köszönhetően kivételesen dinamikus. Ez a szerkezet biztosítja a cipő erőteljes energia-visszanyerését, amely hasznos a napi edzés során.
- Intervallok és versenynap: A Vaporfly 4 Hodgkinson első számú választása az intervallumedzéshez, mivel a teljes hosszúságú, karbonszálas Flyplate lemez és a ZoomX párnázás erőteljes, lendületes érzést biztosít. A Vaporfly 4 futócipő hosszú távú versenyekhez és sprintfutáshoz egyaránt ideális választás.
- Pályaversenyek: Amikor egy középtávú pályaversenyen indul, Hodgkinson a Victory 2 szöges cipőjét húzza fel, amely innovatív Nike Air technológiávalrendelkezik. A cipő Air Zoom egységgel, ZoomX habbal és szénszálas lemezzel rendelkezik, amely erőteljes, de stabil érzetet biztosít.
Keely Hodgkinson kollekció: kiemelt futóruházat
A Keely Hodgkinson kollekció a futócipők mellett néhány egymással összehangolható ruhadarabot is kínál a teljes megjelenéshez. Az innovatív Nike-anyagok felhasználásával készült AeroSwift és Pro Sculpt szettek az ünnepelt sportoló stílusát idézik, miközben minden futó számára nélkülözhetetlen funkcionalitást nyújtanak.
AeroSwift szett: Érezd magad úgy, mint Hodgkinson, amikor felveszed az AeroSwift rövidített szabású, zsebes felsőt pólót és a szűk, 13 cm-es rövidnadrágot. Ezek a teljesítményfokozó darabok nem mondhatók hétköznapinak. A Dri-FIT ADV technológiával készült szett még a nyári hőségben is hűsít és szárazon tart. A kényelmes tárolózsebekben elférnek a verseny napján szükséges dolgok, míg az egyes darabok testhez simuló fazonja kényelmes viseletet biztosít számodra.
Nike Pro Sculpt szett:Ha jobban takaró darabokra van szükséged, a kollekcióban a Nike Pro Sculpt hosszú ujjú felsőt és a Pro Sculpt 13 cm-es rövidnadrágot is megtalálod. A tónusos grafikák és a szaténból készült, markáns Swoosh egyáltalán nem tűnik hétköznapinak. A dizájn kifinomult részletei, köztük Keely saját Nike tornádólogója, a szett névadója előtt tisztelegnek.
A Keely Hodgkinson kollekció jellegzetes dizájnja
A kollekció kifinomult dizájnja merész és kifejező, és egyértelműen a Nike sportolójának teljesítményére és személyiségére utal. A fekete színű kollekció megtervezése Hodgkinson rendíthetetlen önbizalma és magabiztossága előtt tiszteleg, míg az összes darabot díszítő fémes arany részletek a stílusát, a bátorságát és az eredményeit tükrözik. További elemek a futócipőkön található levehető „KH” talizmánok.
A Nike sportolója aktívan részt vett a kollekció fejlesztésében és tervezésében, és hasznos információkkal látta el a Nike kutatóit és tervezőit, hogy a szabadidős és a profi futók igényeit is figyelembe vehessék.
„A saját Nike kollekcióm egy valóra vált álom.” – mondta a Nike sportolója, akit a 800 méteres futás egyik leggyorsabb női futójaként ismernek. „Remélem, minden fiatal lány, aki látja, tudja, hogy érdemes követni a nagy álmokat – mert kemény munkával és hittel bármi lehetséges.”
A Keely Hodgkinson kollekció 2026. július 16-án jelent meg világszerte a Nike.com oldalon és egyes kiskereskedelmi üzletekben.
Keely Hodgkinson kollekció – GYIK
Mi az a Keely Hodgkinson kollekció?
A Keely Hodgkinson kollekció a Nike sportolójának első, róla elnevezett kollekciója, amely négy különböző futócipőt és hozzájuk illő ruházatot tartalmaz.
Milyen futócipők szerepelnek a kollekcióban?
A Keely Hodgkinson kollekcióban megtalálható a Vomero Plus, a Pegasus 42, a Vaporfly 4 és a Victory 2.
Milyen teljesítményfokozó ruházatot tartalmaz a Keely Hodgkinson kollekció?
A Keely Hodgkinson kollekcióban található ruházat két szettet foglal magában: az AeroSwift rövid szabású, zsebes pólót és a szűk, 13 cm-es rövidnadrágot, valamint a Nike Pro Sculpt hosszú ujjú felsőt és a 13 cm-es rövidnadrágot.
Mi az a Nike Victory 2?
A Nike Victory 2 egy sebességre tervezett szöges távfutócipő, amely ideális a rekorddöntést célzó középtávfutók számára. Emellett a Victory 2 lendületes és stabil, ami két hasznos tulajdonság a távfutáshoz.
Hol vásárolhatom meg a Keely Hodgkinson kollekciót?
A Keely Hodgkinson kollekciót a Nike.com oldalon és a világ különböző pontjain található egyes kiskereskedelmi üzletekben vásárolhatod meg.