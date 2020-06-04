Egy hatékony támogatási rendszer kiépítése

Jellemzően azt tapasztaljuk, hogy könnyebb elérni az egészséges életmóddal és a fitnesszel kapcsolatos céljainkat, ha az igazgatótanácsunk elősegíti a célok elérését, ahelyett, hogy ambivalensen állna a céljainkhoz, vagy akár megpróbálna abba az irányba terelni bennünket, hogy kövessük az ő rossz döntéseiket.



Szánj pár percet arra, hogy kinevezd az igazgatótanácsod tagjait. Talán lesz benne egy olyan barátod, aki sokat tud a táplálkozásról, vagy egy kollégád, akivel tudsz majd online edzeni.



Előfordulhat, hogy hirtelen nem jut eszedbe öt ember, ezért lehetnek köztük szakemberek is, például az orvosod, egy bejegyzett dietetikus vagy egy fizioterapeuta.



Olyasvalakit is beválaszthatsz, aki nem ugyanabban a városban él, de akihez fordulni tudsz, ha motivációra van szükséged az edzéshez vagy az egészséges táplálkozáshoz.



Ha összeállítottad az igazgatótanácsod, az egészséges életmódhoz és a fitneszhez vezető úton mindig lesz melletted egy támogató csapat.