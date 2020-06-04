Egy hatékony támogatási rendszer kiépítése

Nevezd ki saját igazgatótanácsod
Edzés és táplálkozás
Joe Holder
Alapozd meg sikereidet támogató társak segítségével, akik a legjobbat akarják neked.
Gondolj rá úgy, mint a személyes igazgatótanácsodra, amely olyan személyekből áll, akik támogatják az egészséges életmóddal és a fitnesszel kapcsolatos céljaidat. Egy öttagú csapatot javaslok, hogy legyenek benne különböző erősségekkel rendelkező emberek, akikre támaszkodni tudsz a folyamat során. Ebben a cikkben végigvezetlek azon, hogyan kezdheted el az izgatótanácsod kiépítését.
Minden részvénytársaságnak van igazgatótanácsa, amelynek tagjai támogatják a vállalat küldetését, és igazgatják a fejlődését.
A fitnesszel és az egészséggel kapcsolatos céljaid eléréséhez is megkaphatod ezt a támogatást, ha kiépíted saját személyes igazgatótanácsodat.
Egyszerű a képlet: ha olyanokkal veszed körül magad, akik megpróbálnak kizökkenteni, sokkal nehezebb lesz az út. Ehelyett inkább olyan embereket gyűjts magad köré, akik ösztönöznek az életmódváltásban.
Öttagú csapatot javaslok – így meglesznek a különböző nézőpontok és erősségek, hogy mindig legyen kire támaszkodni az út során.
Szándékosan és célirányosan építsd ki a kapcsolati köröd.
Jellemzően azt tapasztaljuk, hogy könnyebb elérni az egészséges életmóddal és a fitnesszel kapcsolatos céljainkat, ha az igazgatótanácsunk elősegíti a célok elérését, ahelyett, hogy ambivalensen állna a céljainkhoz, vagy akár megpróbálna abba az irányba terelni bennünket, hogy kövessük az ő rossz döntéseiket.
Szánj pár percet arra, hogy kinevezd az igazgatótanácsod tagjait. Talán lesz benne egy olyan barátod, aki sokat tud a táplálkozásról, vagy egy kollégád, akivel tudsz majd online edzeni.
Előfordulhat, hogy hirtelen nem jut eszedbe öt ember, ezért lehetnek köztük szakemberek is, például az orvosod, egy bejegyzett dietetikus vagy egy fizioterapeuta.
Olyasvalakit is beválaszthatsz, aki nem ugyanabban a városban él, de akihez fordulni tudsz, ha motivációra van szükséged az edzéshez vagy az egészséges táplálkozáshoz.
Ha összeállítottad az igazgatótanácsod, az egészséges életmódhoz és a fitneszhez vezető úton mindig lesz melletted egy támogató csapat.