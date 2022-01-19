Mi így játszunk: Utcai tenisz Barbadoson

Az utcai tenisz az 1930-as években született meg válaszként arra, hogy a gazdasági és társadalmi különbségek miatt a füves pályán játszott hagyományos tenisz elérhetetlen volt sok helyi számára. Amikor a sziget 1966-ban elnyerte a függetlenségét Nagy-Britanniától, számos angol szokás élt tovább, például a füves pályán játszott tenisz és a krikett.



A gyarmati rendszer megszűnése után a társadalom faji és szociális alapon is megosztott volt. „Az utcai teniszt a szegények sportjának tartották” – magyarázza Dale Clarke, a Professzionális Utcai Tenisz Szövetségének vezetője. „Csakhogy ez a játék a szigetünkön született meg, és benne van a barbadosiak vérében.”



Az utcai teniszt hosszú évekig elsősorban a szegény negyedekben játszották, ma viszont a sziget minden pontján népszerű. „Kellemes érzés, hogy bárhova is megy az ember, mindenhol találkozik utcaitenisz-játékosokkal” – mondja Dale. „A sportág népszerűségének növekedése fantasztikus. Az emberek pályákat festenek fel. Jó látni, milyen sokan űzik testedzésként.”