A mexikói rögbijátékos, María Pruijn túlteljesíti az elvárásokat

2009-ben hallottam először a rögbiről. Egy moziban néztük az Invictus című filmet [amely arról szól, milyen hatással volt a Rögbi Világkupa Dél-Afrikára az apartheid után]. Lehet, hogy közhelyesen hangzik, de miközben néztem a vásznon a játékot, az gondoltam magamban, hogy „nahát, ezt ki akarom próbálni!” A filmben csak férfi játékosok voltak, úgyhogy arra gondoltam, hogy talán nem is létezik a sportág női verziója. Aztán évekkel később, amikor elkezdtem a középiskolát, a rögbi volt az egyik választható sport, úgyhogy jelentkeztem, és ott ismertem meg az egyik barátomat, akitől megtudtam, hogy az iskolán kívül van egy edző, aki szeretne lánycsapatot alakítani, amely Mexikóvárost képviselné.