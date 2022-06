Lehet futni terhesség alatt? Igen – a szakértők elmondják, hogyan

Edzhetsz egy versenyre terhesen, ahogy dr. Williams is tette, vagy futhatsz csak a móka kedvéért is. Bármelyiket is válaszd, a legfontosabb tanács ugyanaz: Figyelj oda magadra, és legyél rugalmas.



„A futásban jelenleg nem fogsz lineáris fejlődést elérni” – mondja Wake. – „Különösen türelmesnek kell lenned magaddal.” Állj meg vagy sétálj, ha rosszul érzed magad; sétálj (vagy vedd hazafelé az irányt), ha elfáradtál; és semmiképpen se kezdj futni, ha már a gondolatától is stresszelsz. Fáj a hátad a növekvő pocakod miatt? Talán a futás egy bizonyos pont után nem a legmegfelelőbb testmozgás, ezért próbáld meg más tevékenységekben örömödet lelni, javasolja dr. Williams.

Tudod, hogy a futás jót tesz neked, de továbbra is azt kérdezgeted magadtól, hogy „Vajon jól érzem most ettől magam mentálisan és fizikálisan?” Emellett fontos, hogy készen állj eltérni a terveidtől, ha nem érzed jól magad futás közben – még akkor is, ha verseny van a láthatáron, mondja dr. Williams.

Az efféle intuitív visszacsatolás – nyomon követed, hogyan érzed magad, és ennek függvényében cselekszel – képezi annak a test és elme közötti kapcsolatnak az alapját, mely segíteni fog megbízni magadban és azokban a döntésekben, melyeket szülőként kell majd meghoznod, mondja Wake. Talán kínosan hangozhat, de... hát nem varázslatos?