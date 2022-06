Melyek a legjobb Nike kosárlabdacipők?

Mielőtt kiválasztasz egy cipőt, érdemes megismerkedned a kosárlabdacipők fő részeivel. A kosárlabdacipőknek három fő része van, melyre a testfelépítésedet, a posztodat és a játékstílusodat észben tartva különös figyelmet kell fordítani.



Felsőrész

A kosárlabdacipő felsőrésze segíthet bokatámaszt nyújtani, különösen a többirányú mozdulatok és gyors irányváltások során. Emellett behatások elleni védelmet is nyújthat. A felsőrészek három típusát különböztetjük meg: alacsony, közepes és magas szárú.

A magas szárú cipők maximális bokatámasztást és stabilitást nyújtanak, de a három stílus közül ez a legnehezebb. A bokasérülésre hajlamos játékosok értékelni fogják a magas szárat és a párnázást. A magasabb és agresszívabb játékosok, például a centerek és az erőcsatárok a maximális kényelem miatt választhatják a magas szárú cipőket. A hagyományos kosárlabdás stílust kedvelők gyakran választják a magas szárú sportcipőket, például a Nike Air Force vagy a Converse Chuck Taylor modelleket.

Az alacsony szárú cipők támasztják a legkevésbé a bokát, lehetővé teszik azonban a maximális mozgékonyság és sebesség elérését. Az alacsony szárú cipők könnyűek és ruganyosak, ezáltal tökéletesek az irányítók és az alacsonybedobók számára. Válassz az Air Jordan modellek széles választékából, ha olyan cipőt keresel, mellyel szárnyalhatsz.

A középmagas szárú cipők kiváló választást jelentenek a minden poszton bevethető játékosok számára, mivel a magas és alacsony szárú cipők közötti arany középutat képviselik. A középmagas szárú cipők ruganyosabbak magas szárú társaiknál, mivel a felsőrész közvetlenül a sarokrész tövénél helyezkedik el, lehetővé téve a fokozottabb ízületi mobilitást, hogy mozgékony, mégis stabil maradhass. Súlyukat tekintve is könnyebbek a magas szárú cipőknél, ugyanakkor az alacsony szárú modelleknél némileg nehezebbek.

Az American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) szerint az NBA játékosok 68%-a magas szárú, 15%-a középmagas, míg 10%-a alacsony szárú kosárlabdacipőt hord a normál játékhoz. Az AAPSM ajánlása szerint a játékosoknak érdemes olyan típust választani, mely megfelelő illeszkedést nyújt.



A fűzőrendszer egy másik lényeges összetevője a felsőrésznek. Bár a cipőfűzős megoldás a legelterjedtebb, még biztosabb tartást nyújtó, kombinált rendszerekkel is találkozhatsz. A Nike Zoom Freak modellek például fröccsöntött, tépőzáras pántot használnak, mely az alsó fűzőkön átívelve a párnázáshoz rögzíti a lábfejed, hogy csökkentse elmozdulását a cipő belsejében.



Középtalp

A kosárlabdacipő közepében található középtalp párnázást és kényelmet nyújt, hogy csökkentse a fáradtságot és a testre nehezedő nyomást. Ideális esetben a középtalp rugalmas, ugyanakkor elég masszív, hogy játék közben elnyelje a lábfejet érő behatásokat. Érdemes lehet olyan modellt keresned, melyen a habból kivágott részek által a cipő könnyebb, és optimális dinamizmust nyújt. A cipő külső részének jellemzői is fontos előnyöket nyújthatnak – ilyen például a Nike Zoom Freak középtalpának külső oldalán lévő könnyű és strapabíró TPU-elem. Segít stabilan tartani a lábfejed a belső talprész felett, amikor gyors, oldalirányú irányváltást végzel.



Külső talp

A külső talp (a cipő aljának legkülső része) segít maximális többirányú tapadást, talajfogást és egyensúlyt nyújtani. A lapos és széles, barázdás dizájnú külső talp révén elkerülheted a megcsúszást, amikor irányt váltasz, fordulsz vagy ugrasz. Bizonyos cipők, például a Nike Kyrie sportcipők külső talpán olyan jellemzőkkel is találkozhatsz, mint a lábfej belső oldalát körülölelő gumi, mely tapadást biztosít, amikor oldalra helyezed a testsúlyod.