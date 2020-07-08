Lefekvés előtti levezető nyújtások

Edzés
Utolsó frissítés: 2020. július 8.

Szerző: Kirsty Godso

Vezesd le a napi feszültséget a jobb éjszakai pihenésért.

A laza izmok segítenek jobban aludni. Végigvezetlek egy egyszerű nyújtó gyakorlatsoron, amellyel lelazulhatsz lefekvés előtt.

Tarts meg minden nyújtást 30 másodpercig, és ha egyoldalas a gyakorlat, tartsd meg 30 másodpercig a másik oldalon is.

A következőket fogjuk lefedni:

01. Csípőfeszítő izom térdelő nyújtása
Ez a mozdulat a csípő izmait fogja lenyújtani, beleértve a horpaszizmot, amely az alsó hátat a felső lábszárral összekötő törzsizom.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

02. 90/90
nyújtás Kiváló csípőlazító gyakorlat, ha merevek a csípőforgató izmaid, és a galambpóz remek alternatívája.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

03. Megtámasztott 4-es formájú nyújtás
A kanapénak, az ágynak vagy egy széknek támaszkodva nyújtsd a csípőforgató izmaidat, ezek közül is a piriformis izmot.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

04. Széles hátizom nyújtása
Ez alatt a nyújtás alatt kiengedést fogsz érezni a lapockáid és a széles hátizmod mentén, ami a hátad legnagyobb izma.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

05. Combhajlító izmok megtámasztott nyújtása
A támasztás segítségével fellazíthatod a combhajlító izmod, ha merev.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

06. Békanyújtás
Kiváló nyújtógyakorlat az ágyék és a csípő számára.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

07. Fekvő mellkasnyújtás
Ha fekvőtámaszozol, evezel, nehéz zsákokat cipelsz, vagy számítógéppel dolgozol, ez a nyújtás segít lelazítani a mellkas, a mell, a váll és a karok izmait.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

08. Gyermekpozíció
Fejezd be ezzel a megnyugtató pózzal, miközben szinkronba hozod a légzésedet.

8 levezető nyújtás lefekvés előtt

Most már készen állsz a pihentető alvásra!

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Eredeti közzététel: 1970. január 1.