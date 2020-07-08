8 levezető nyújtás lefekvés előtt

Lefekvés előtti levezető nyújtások
Edzés
Szerző: Kirsty Godso
Vezesd le a napi feszültséget a jobb éjszakai pihenésért.
A laza izmok segítenek jobban aludni. Végigvezetlek egy egyszerű nyújtó gyakorlatsoron, amellyel lelazulhatsz lefekvés előtt.
Tarts meg minden nyújtást 30 másodpercig, és ha egyoldalas a gyakorlat, tartsd meg 30 másodpercig a másik oldalon is.
A következőket fogjuk lefedni:
01. Csípőfeszítő izom térdelő nyújtása
Ez a mozdulat a csípő izmait fogja lenyújtani, beleértve a horpaszizmot, amely az alsó hátat a felső lábszárral összekötő törzsizom.
02. 90/90
nyújtás Kiváló csípőlazító gyakorlat, ha merevek a csípőforgató izmaid, és a galambpóz remek alternatívája.
03. Megtámasztott 4-es formájú nyújtás
A kanapénak, az ágynak vagy egy széknek támaszkodva nyújtsd a csípőforgató izmaidat, ezek közül is a piriformis izmot.
04. Széles hátizom nyújtása
Ez alatt a nyújtás alatt kiengedést fogsz érezni a lapockáid és a széles hátizmod mentén, ami a hátad legnagyobb izma.
05. Combhajlító izmok megtámasztott nyújtása
A támasztás segítségével fellazíthatod a combhajlító izmod, ha merev.
06. Békanyújtás
Kiváló nyújtógyakorlat az ágyék és a csípő számára.
07. Fekvő mellkasnyújtás
Ha fekvőtámaszozol, evezel, nehéz zsákokat cipelsz, vagy számítógéppel dolgozol, ez a nyújtás segít lelazítani a mellkas, a mell, a váll és a karok izmait.
08. Gyermekpozíció
Fejezd be ezzel a megnyugtató pózzal, miközben szinkronba hozod a légzésedet.
Most már készen állsz a pihentető alvásra!