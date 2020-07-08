8 levezető nyújtás lefekvés előtt

A laza izmok segítenek jobban aludni. Végigvezetlek egy egyszerű nyújtó gyakorlatsoron, amellyel lelazulhatsz lefekvés előtt.



Tarts meg minden nyújtást 30 másodpercig, és ha egyoldalas a gyakorlat, tartsd meg 30 másodpercig a másik oldalon is.



A következőket fogjuk lefedni:



01. Csípőfeszítő izom térdelő nyújtása

Ez a mozdulat a csípő izmait fogja lenyújtani, beleértve a horpaszizmot, amely az alsó hátat a felső lábszárral összekötő törzsizom.