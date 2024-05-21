Nike sportoló: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
Kimia Alizadeh taekwondobajnok a lehetetlennel dacolva küzd állhatatosan a győzelemért. A menekültközösség büszke képviselőjeként ő a rugalmasság, a lelkierő és a kitartás jelképe.
Utolsó frissítés: 2024. május 21.
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Kimia Alizadeh
Sportág: taekwondo
Származási ország: Irán
Nemzeti válogatott: Bulgária
Születési idő: 1998. július 10.
„Nincsenek álmaim, csak céljaim. Az álom túl nagy, megfoghatatlan. Egy kitűzött cél viszont elérhető.”
Kimia nem hisz az álmokban. „Az álom túl nagy, megfoghatatlan. Egy kitűzött cél viszont elérhető.” Hisz abban, hogy minden körülmények között két lábbal kell állnia a földön – így válhat a győzelem valóssággá.
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