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Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh taekwondobajnok a lehetetlennel dacolva küzd állhatatosan a győzelemért. A menekültközösség büszke képviselőjeként ő a rugalmasság, a lelkierő és a kitartás jelképe.

Utolsó frissítés: 2024. május 21.
Olvasási idő: 2 perc
Nike sportoló: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Sportág: taekwondo
Származási ország: Irán
Nemzeti válogatott: Bulgária
Születési idő: 1998. július 10.

„Nincsenek álmaim, csak céljaim. Az álom túl nagy, megfoghatatlan. Egy kitűzött cél viszont elérhető.”

Kimia nem hisz az álmokban. „Az álom túl nagy, megfoghatatlan. Egy kitűzött cél viszont elérhető.” Hisz abban, hogy minden körülmények között két lábbal kell állnia a földön – így válhat a győzelem valóssággá.

Olimpiai Menekült-alapítvány

A Niket az a hit hajtja, hogy a sport révén előremozdítható a világ. Tudd meg, hogyan támogatja a Nike a hazájukat elhagyni kényszerült sportolókat az Olimpiai Menekült-alapítvánnyal közösen.

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Eredeti közzététel: 2024. május 21.

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