A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

THE ONE: GLOBÁLIS BAJNOKSÁG A VILÁG LEGJOBB 1 AZ 1 ELLENI JÁTÉKOSÁNAK MEGKORONÁZÁSÁRA.
Már harmadik éve kerül megrendezésre a The One, és mutatja meg a világnak az következő generáció tehetségeit. Szemtől szemben. Egyedül. Segítség nélkül. Csak te, az ellenfeled, és a kérdés: vajon ki tesz meg mindent a győzelemért?
The One 2026
AZ ESEMÉNYRŐL
Idén a Jordan Brand The One rendezvénye augusztus 29-én, Sanghajban éri el tetőpontját. 14–18 év közötti kosarasok nevezhetnek az Észak-Amerika, Európa és Ázsia több, mint 20 nagyvárosában szervezett regionális selejtezőkre, a legjobbak pedig innét juthatnak tovább a globális döntőbe. Az egyes fiú és lány kategóriák győztesei elnyerik a The One címet, valamint a Jordan Brand hivatalos képviselőivé válnak.
A rendezvény azonban nem csupán a világ legjobb 1 az 1 elleni játékosairól szól! A The One a világ legfelkapottabb művészeinek előadásaival várja az érdeklődőket. Sőt, a közösség szervez egy dizájnversenyt is, ahol feltörekvő művészek mutatják meg a világnak, hogyan képzelik el az AJ1-t. És mivel az egészet Jordan Brand neve fémjelzi, tudjuk, hogy sok-sok meglepetésekre is számíthatunk.
TUDNIVALÓK
- A The One egy globális kosárlabda-bajnokság.
- A selejtezőkbe 14–18 év közötti kosarasok jelentkezhetnek.
- A fiúk és a lányok nemek szerinti, saját korcsoportjaikban versenyeznek.
- A selejtezők észak-amerikai, európai és ázsiai helyszíneken kerülnek megrendezésre.
- A döntő augusztus 29-én, Sanghajban, Kínában kerül megrendezésre.
- A The One nyertesei a Jordan Brand képviselőivé válnak.
SZABÁLYOK
- A mérkőzéseket 23 pontig, vagy 8 percig és a magasabb pontszámig játsszák – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
- Egy kosár két- vagy három pontot ér.
- 9 másodperces támadóidő. A támadóidő számításának kezdete a labda indítása vagy amikor az ellenfél megérinti a labdát a csekkolás után.
- A játékidő mérése folyamatos, kivéve az utolsó percben.
KORÁBBI NYERTESEK
A DÖNTŐHÖZ VEZETŐ ÚT
A selejtezők a világon több, mint 20 városban kerülnek megrendezése. A döntőbe jutók augusztus 29-én Kínába, Sanghajban mérkőznek meg a világ legjobb 1 az 1 elleni játékosának koronájáért.
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Gyakori kérdések
Mit az a The One bajnokság?
Jordan Brand The One egy évente megrendezett kosárlabda-bajnokság, ahol 1 az 1 ellen mérkőzhetnek meg egymással a 14–18 év közötti sportolók. A selejtezők világszerte több, mint 20 nagyvárosban kerülnek megrendezésre, ahonnét a legjobbak az augusztusban Kínában, Sanghajban, megrendezett döntőbe jutnak. Az idén harmadszorra megrendezett bajnokság házigazdája a Jordan Brand, azaz a Nike Michael Jordan örökségén alapuló márkája.
Ki nevezhet be játékosnak?
A The One bajnokságon minden 14–18 év közötti fiú és lány kosárlabda-játékos indulhat, nemek szerint, saját korcsoportjában. Minden csoportból egyéni bajnok kerül ki.
Miért 1 az 1 elleni mérkőzésekben zajlik a bajnokság?
Ez a játéktípus fontos szerepet töltött be MJ történetében. A bátyjával, Larryvel, az udvaron játszott mérkőzések alapozták meg MJ megingathatatlan versenyszellemét. Ma a Jordan Brand ennek az örökségnek hajt fejet azzal, hogy a világ minden tájról felkutatja az ilyen, mindenáron győzni akaró kosarasokat.
Mik a szabályok?
- A mérkőzéseket 23 pontig, vagy 8 percig és a magasabb pontszámig játsszák – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
- Egy kosár két- vagy három pontot ér.
- 9 másodperces támadóidő. A támadóidő számításának kezdete a labda indítása vagy amikor az ellenfél megérinti a labdát a csekkolás után.
- A játékidő mérése folyamatos, kivéve az utolsó percben.
- Az utolsó percben a idő minden sípszónál, kosárnál vagy sérülésnél megáll.
- Az időmérés a büntetődobás alatt is folyamatos, kivéve az utolsó percet.
- Minden játékos egyszer kérhet időt, hossza: 20 másodperc. Időt kérni kizárólag szabálytalan labdabirtoklás vagy hold labda esetén lehet. Az időkérés a szabályok szerint alkalmazandó. Nem vihető át az hosszabbításra.
- Csekkoláskor a labda élővé válik, indítja a támadóidőt.
- Sikeres dobás után a labda a dobónál marad (make it, take it).
- Sikertelen dobás esetén a labda élővé válik.
- A védőlepattanó a labdabirtoklás cseréjét jelenti, és a labda élővé válik. A játékosnak 5 másodperce van arra, hogy a labdát a hárompontos vonal mögé vezesse. A védő nem akadályozhatja ezt meg. A játékvezető vizuális visszaszámlálással méri a lepattanó labda 5 másodperces idejét.
- A kosár peremét nem érintő dobási kísérlet után a labdát vissza kell vezetni.
- Dobás közbeni személyi hiba esetén a támadó játékos egypontos büntetőt dob.
- Kosár után nincsen kiegészítő szabaddobás (un. And 1’s).
- A 4. személy hiba után bónusz jár. A játékos 1 szabaddobásból 1 pontot szerezhet.
- Sikeres szabaddobás után a labda a dobónál marad, csekkolással játékba kerül.
- Sikertelen szabaddobás után a labda NEM élő, a labdát át kell adni az ellenfélnek, csekkolással játékba kerül.
- A játékvezető jelez minden csekkolást.
- Hosszabbítás esetén az első sikeres dobás nyer. A labdabirtoklás érme feldobásával döntik el.
- Szabaddobás után a játék véget érhet.
- Amennyiben a játékos sérülés miatt nem folytathatja a mérkőzést, az ellenfél győz.
- A nem tipikusan kosaras személyi hibáért büntetődobás jár, a labda a dobó játékosnál marad akár sikeres, akár sikertelen kimenetelű a dobás.
- Kétszer egymás utáni labdabirtoklás esetén a büntetőterületen háttal nem akadályozható a játékos.
- Háttal akadályozás definíciója3 egymás utáni pattintás hátra felé, a kosárpalánk irányába. Az első sikeres háttal akadályozás után a játékvezető figyelmezteti a támadó játékost. Ha az ismét háttal akadályoz, a harmadik pattintás után a játékos elveszti a labdát.
Mit kap a nyertes?
A nyertesek elnyerik a The One címet, és készpénzes jutalomban részesülnek, valamint megjelennek egy globális kampányban és a Jordan Brand hivatalos márkaképviselőivé válnak.
Kik azok, akik már nyertek?
2025 bajnokai: Rose Simpson és Terron Williams. A 2024-es bajnokságot Tatianna Griffin és Steve Bah nyerték meg.
Mikor és hol lesz a döntő?
A 2026-os döntő augusztus 29-én Kínában, Sanghajban kerül megrendezésre. A több, mint 20 városban megtartott selejtezőkből kikerült döntősök először a bejutásért játszanak, majd kiesésig, a mérkőzések a fiú és lány korcsoportokban külön-külön döntővel végződnek.
Korábban hol került megrendezésre a The One bajnokság?
A korábbi The One események Párizsban vagy New Yorkban kerültek megrendezésre.
Rajongók is megnézhetik a selejtezőket és a döntőt?
Igen, lásd alább az egyes helyszíneket:
Európa: Madrid, Ljubljana, Belgrád, Párizs, London
Ázsia: Tokió, Nagoja, Cebu, Manila, Kanton, Tungkuan, Hangcsou, Csengtu, Hszian, Sanghaj, Tajpej, Peking, Vuhan
Észak-Amerika: Chicago, New York City, Los Angeles
Hol nézhetem meg vagy követhetem az eseményeket?
Naprakész hírekért kövesd: @jumpman23.
Médiamunkatársként szeretnék részt venni a The One eseményein. Mi a teendőm?
További információért küldj e-mail-t a theonejordanbrand@dkcnews.com e-mail-címre.