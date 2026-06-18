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Utolsó frissítés: 2026. június 18.
Olvasási idő: 12 perc
A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

THE ONE: GLOBÁLIS BAJNOKSÁG A VILÁG LEGJOBB 1 AZ 1 ELLENI JÁTÉKOSÁNAK MEGKORONÁZÁSÁRA.

Már harmadik éve kerül megrendezésre a The One, és mutatja meg a világnak az következő generáció tehetségeit. Szemtől szemben. Egyedül. Segítség nélkül. Csak te, az ellenfeled, és a kérdés: vajon ki tesz meg mindent a győzelemért?

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

The One 2026

AZ ESEMÉNYRŐL

Idén a Jordan Brand The One rendezvénye augusztus 29-én, Sanghajban éri el tetőpontját. 14–18 év közötti kosarasok nevezhetnek az Észak-Amerika, Európa és Ázsia több, mint 20 nagyvárosában szervezett regionális selejtezőkre, a legjobbak pedig innét juthatnak tovább a globális döntőbe. Az egyes fiú és lány kategóriák győztesei elnyerik a The One címet, valamint a Jordan Brand hivatalos képviselőivé válnak.

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

A rendezvény azonban nem csupán a világ legjobb 1 az 1 elleni játékosairól szól! A The One a világ legfelkapottabb művészeinek előadásaival várja az érdeklődőket. Sőt, a közösség szervez egy dizájnversenyt is, ahol feltörekvő művészek mutatják meg a világnak, hogyan képzelik el az AJ1-t. És mivel az egészet Jordan Brand neve fémjelzi, tudjuk, hogy sok-sok meglepetésekre is számíthatunk.

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

TUDNIVALÓK

  • A The One egy globális kosárlabda-bajnokság.
  • A selejtezőkbe 14–18 év közötti kosarasok jelentkezhetnek.
  • A fiúk és a lányok nemek szerinti, saját korcsoportjaikban versenyeznek.
  • A selejtezők észak-amerikai, európai és ázsiai helyszíneken kerülnek megrendezésre.
  • A döntő augusztus 29-én, Sanghajban, Kínában kerül megrendezésre.
  • A The One nyertesei a Jordan Brand képviselőivé válnak.

SZABÁLYOK

  • A mérkőzéseket 23 pontig, vagy 8 percig és a magasabb pontszámig játsszák – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
  • Egy kosár két- vagy három pontot ér.
  • 9 másodperces támadóidő. A támadóidő számításának kezdete a labda indítása vagy amikor az ellenfél megérinti a labdát a csekkolás után.
  • A játékidő mérése folyamatos, kivéve az utolsó percben.

KORÁBBI NYERTESEK

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

New York City

2025-ös női bajnok

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

Los Angeles

2025-ös férfi bajnok

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

Los Angeles

2024-es női bajnok

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

Párizs

2024-es férfi bajnok

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

A DÖNTŐHÖZ VEZETŐ ÚT

A selejtezők a világon több, mint 20 városban kerülnek megrendezése. A döntőbe jutók augusztus 29-én Kínába, Sanghajban mérkőznek meg a világ legjobb 1 az 1 elleni játékosának koronájáért.

A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

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Gyakori kérdések

Mit az a The One bajnokság?

Jordan Brand The One egy évente megrendezett kosárlabda-bajnokság, ahol 1 az 1 ellen mérkőzhetnek meg egymással a 14–18 év közötti sportolók. A selejtezők világszerte több, mint 20 nagyvárosban kerülnek megrendezésre, ahonnét a legjobbak az augusztusban Kínában, Sanghajban, megrendezett döntőbe jutnak. Az idén harmadszorra megrendezett bajnokság házigazdája a Jordan Brand, azaz a Nike Michael Jordan örökségén alapuló márkája.

Ki nevezhet be játékosnak?

A The One bajnokságon minden 14–18 év közötti fiú és lány kosárlabda-játékos indulhat, nemek szerint, saját korcsoportjában. Minden csoportból egyéni bajnok kerül ki.

Miért 1 az 1 elleni mérkőzésekben zajlik a bajnokság?

Ez a játéktípus fontos szerepet töltött be MJ történetében. A bátyjával, Larryvel, az udvaron játszott mérkőzések alapozták meg MJ megingathatatlan versenyszellemét. Ma a Jordan Brand ennek az örökségnek hajt fejet azzal, hogy a világ minden tájról felkutatja az ilyen, mindenáron győzni akaró kosarasokat.

Mik a szabályok?
  • A mérkőzéseket 23 pontig, vagy 8 percig és a magasabb pontszámig játsszák – attól függően, hogy melyik következik be előbb.
  • Egy kosár két- vagy három pontot ér.
  • 9 másodperces támadóidő. A támadóidő számításának kezdete a labda indítása vagy amikor az ellenfél megérinti a labdát a csekkolás után.
  • A játékidő mérése folyamatos, kivéve az utolsó percben.
  • Az utolsó percben a idő minden sípszónál, kosárnál vagy sérülésnél megáll.
  • Az időmérés a büntetődobás alatt is folyamatos, kivéve az utolsó percet.
  • Minden játékos egyszer kérhet időt, hossza: 20 másodperc. Időt kérni kizárólag szabálytalan labdabirtoklás vagy hold labda esetén lehet. Az időkérés a szabályok szerint alkalmazandó. Nem vihető át az hosszabbításra.
  • Csekkoláskor a labda élővé válik, indítja a támadóidőt.
  • Sikeres dobás után a labda a dobónál marad (make it, take it).
  • Sikertelen dobás esetén a labda élővé válik.
  • A védőlepattanó a labdabirtoklás cseréjét jelenti, és a labda élővé válik. A játékosnak 5 másodperce van arra, hogy a labdát a hárompontos vonal mögé vezesse. A védő nem akadályozhatja ezt meg. A játékvezető vizuális visszaszámlálással méri a lepattanó labda 5 másodperces idejét.
  • A kosár peremét nem érintő dobási kísérlet után a labdát vissza kell vezetni.
  • Dobás közbeni személyi hiba esetén a támadó játékos egypontos büntetőt dob.
  • Kosár után nincsen kiegészítő szabaddobás (un. And 1’s).
  • A 4. személy hiba után bónusz jár. A játékos 1 szabaddobásból 1 pontot szerezhet.
  • Sikeres szabaddobás után a labda a dobónál marad, csekkolással játékba kerül.
  • Sikertelen szabaddobás után a labda NEM élő, a labdát át kell adni az ellenfélnek, csekkolással játékba kerül.
  • A játékvezető jelez minden csekkolást.
  • Hosszabbítás esetén az első sikeres dobás nyer. A labdabirtoklás érme feldobásával döntik el.
  • Szabaddobás után a játék véget érhet.
  • Amennyiben a játékos sérülés miatt nem folytathatja a mérkőzést, az ellenfél győz.
  • A nem tipikusan kosaras személyi hibáért büntetődobás jár, a labda a dobó játékosnál marad akár sikeres, akár sikertelen kimenetelű a dobás.
  • Kétszer egymás utáni labdabirtoklás esetén a büntetőterületen háttal nem akadályozható a játékos.
  • Háttal akadályozás definíciója3 egymás utáni pattintás hátra felé, a kosárpalánk irányába. Az első sikeres háttal akadályozás után a játékvezető figyelmezteti a támadó játékost. Ha az ismét háttal akadályoz, a harmadik pattintás után a játékos elveszti a labdát.
Mit kap a nyertes?

A nyertesek elnyerik a The One címet, és készpénzes jutalomban részesülnek, valamint megjelennek egy globális kampányban és a Jordan Brand hivatalos márkaképviselőivé válnak.

Kik azok, akik már nyertek?

2025 bajnokai: Rose Simpson és Terron Williams. A 2024-es bajnokságot Tatianna Griffin és Steve Bah nyerték meg.

Mikor és hol lesz a döntő?

A 2026-os döntő augusztus 29-én Kínában, Sanghajban kerül megrendezésre. A több, mint 20 városban megtartott selejtezőkből kikerült döntősök először a bejutásért játszanak, majd kiesésig, a mérkőzések a fiú és lány korcsoportokban külön-külön döntővel végződnek.

Korábban hol került megrendezésre a The One bajnokság?

A korábbi The One események Párizsban vagy New Yorkban kerültek megrendezésre.

Rajongók is megnézhetik a selejtezőket és a döntőt?

Igen, lásd alább az egyes helyszíneket:
Európa: Madrid, Ljubljana, Belgrád, Párizs, London
Ázsia: Tokió, Nagoja, Cebu, Manila, Kanton, Tungkuan, Hangcsou, Csengtu, Hszian, Sanghaj, Tajpej, Peking, Vuhan
Észak-Amerika: Chicago, New York City, Los Angeles

Hol nézhetem meg vagy követhetem az eseményeket?

Naprakész hírekért kövesd: @jumpman23.

Médiamunkatársként szeretnék részt venni a The One eseményein. Mi a teendőm?

További információért küldj e-mail-t a theonejordanbrand@dkcnews.com e-mail-címre.

Eredeti közzététel: 2026. június 16.