A Jordan Brand bemutatja: The One 2026

A rendezvény azonban nem csupán a világ legjobb 1 az 1 elleni játékosairól szól! A The One a világ legfelkapottabb művészeinek előadásaival várja az érdeklődőket. Sőt, a közösség szervez egy dizájnversenyt is, ahol feltörekvő művészek mutatják meg a világnak, hogyan képzelik el az AJ1-t. És mivel az egészet Jordan Brand neve fémjelzi, tudjuk, hogy sok-sok meglepetésekre is számíthatunk.