Ismerd meg a londoni Indian Gymkhana futballklubot

Indian Gymkhana FC
Közösség
A nyugat-londoni Gymkhana FC ledönti a sztereotípiákat, és teret teremt a futball vadonatúj jövőjének.
Az Indian Gymkhana futballklub 1916-os megalapítása óta táplálja a helyi sportéletet és szolgál központként London második generációs ázsiai közössége számára. A klub számos barátságot szült, a meccseik pedig izgalomban és versenyszellemben telnek. E mögött az energia mögött azonban egy nagyobb cél rejlik: a sztereotípiák megkérdőjelezése és a futball új korszakának megalapozása.
JT, az első csapat kapitánya úgy fogalmaz, hogy „a közösségünket sosem tekintették az ország futballkultúrája részeként; ezt a sztereotípiát meg kell változtatnunk”.
A Crew Love sorozat új epizódjával a közösségi futball erejét ünnepeljük. A Gymkhana FC által megalapított kultúra és közösség már több mint 100 éves, és folyamatosan virágzik, méghozzá azok miatt, akik hisznek a jövőjében, és bíznak benne, hogy sikeresen megkérdőjelezheti a fennálló felfogást.
„Más kort élünk. Ez a generáció nem fél attól, hogy megvalósítsa a dolgokat, és ez igazán inspiráló.”
Nézd meg, hogyan edzenek és versenyeznek, és hallgasd meg, hogyan nyilatkoznak a foci jelenlegi állapotáról nyugat-londoni szülővárosukból, Osterley-ből.
Szöveg: Liz Baldwin
Fotók: Ollie Radford
Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell