Ismerd meg a londoni Indian Gymkhana futballklubot

Az Indian Gymkhana futballklub 1916-os megalapítása óta táplálja a helyi sportéletet és szolgál központként London második generációs ázsiai közössége számára. A klub számos barátságot szült, a meccseik pedig izgalomban és versenyszellemben telnek. E mögött az energia mögött azonban egy nagyobb cél rejlik: a sztereotípiák megkérdőjelezése és a futball új korszakának megalapozása.

JT, az első csapat kapitánya úgy fogalmaz, hogy „a közösségünket sosem tekintették az ország futballkultúrája részeként; ezt a sztereotípiát meg kell változtatnunk”.