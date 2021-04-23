Carta Blanca Női Kosárlabdacsapat

Egy csapat rendkívüli nő közel hét évtizede bújik bele kanárisárga mezébe, és óriási árnyakat vet a kosárlabdapályára. Nagyon büszkék a szülővárosukra, Orizabára, amely Mexikó pueblos mágicos vagy magyarul mágikus városai között szerepel: buja, hegyvidéki tájak, filmbeli köd, tüzes rózsaszín és limezöld színű élénk építészet – Orizaba a Carta Blanca csapat otthona, amely maga is a mágia forrása.



1952-es megalakulásuk óta a Carta Blanca játékosai folyamatosan dacoltak a nőkkel és a sporttal kapcsolatos sztereotípiákkal. Adela Ochoa Garcia – egy ízig-vérig sportoló, rövidre vágott ősz hajjal – már az első naptól kezdve játszik, több mint 67 éve. Emlékszik arra az időre, amikor a nőknek nem illett rövidnadrágot viselniük vagy kerékpározniuk, nem is beszélve arról, hogy átéljék azt az adrenalinlöketet, amit akkor érzünk, amikor a kezünkből kiröppenő kosárlabda keresztülsuhan a gyűrűn. Jó, hogy a játék nyújtotta jutalom mindig felülmúlta az akadályokat.