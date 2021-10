Hogyan specializálódjunk a sportok terén? Gjert Ingebrigtsen edző válaszol.

A legidősebb fiam, Henrik nagyon tehetséges sífutó volt, csak mi Norvégia rossz oldalán éltünk, ahol nem volt elég hó. Filip, a középső fiam tehetséges focista volt, de egy idő után egyszerűen a futás felé sodródott. Mindketten rengeteg képességre és tudásra tettek szert azzal, hogy más sportokat is kipróbáltak gyerekként. De akkor is sokat fejlődtek, amikor úgy döntöttek, hogy felnőttként a futásra koncentrálnak.



És ott van Jakob, a legkisebb fiam. Amikor 11 éves volt, azt mondta nekem: „A világ legjobb futója akarok lenni”. Már mindent eltervezett magában, és azóta se lehetett ettől eltántorítani.



Szeretném, ha tudnád, hogy mindegyik gyermekem maga döntötte el, hogy melyik sportágat választja – vagy hogy egyáltalán választ-e. (Hét gyermekem van, és ugyanolyan büszke vagyok azokra is, akik soha nem akartak versenyezni.) Nem álltam Henrik vagy Filip útjába, amikor eldöntötték, hogy síelni vagy focizni fognak. És nem mondtam Jakobnak sem, hogy mi mindent kell tennie ahhoz, hogy „kiforrott sportolóvá” váljon.



Sajnálatos módon ez egy olyan döntés, amelyet sok-sok gyerek soha nem hozhat meg. Csak azt teszik, amit a szüleik mondanak nekik, amint képesek felvenni a labdát vagy egyenes vonalban futni.



Mivel a szüleidet nem említetted, úgy vélem, támogatnak, bárhogy is döntesz. Viszont úgy tűnik, hogy a kosárlabdaedződ szavait szentírásnak veszed. Egy meccs vagy egy edzés alatt pontosan ezt kell tenned. Amikor azonban az életedről döntesz, meg kell kérdezned magadtól: „Azt teszem, amit akarok, vagy amit az edzőm szerint kellene tennem?”.