Hackney Wick FC. Az alapoktól kezdve

„A futballban megvan az erő ahhoz, hogy egyesítse az embereket.”



Bobby Kasanga jelmondata ez, aki a londoni Hackney Wick futballklub alapítója, és olyan érzésről beszél, amely újra és újra sikert hozott városokban és közösségekben világszerte, bebizonyítva, hogy a futball képes alapvető változást elérni.



A változáshoz azonban idő kell. Idő, és olyan emberek, mint Bobby, aki évekig küzdött az álma valóra váltásáért. Miután 2015-ben szabadult a börtönből, változtatni akart a saját és a közössége életén: a környéket egyszerre sújtották a bandaháborúk és a dzsentrifikáció. Ezért alapította meg a Hackney Wick FC-t: a környéken házról házra járva gyűjtötte össze a finanszírozáshoz szükséges adományokat. Azóta öt év telt el, és több százan – férfiak, nők és gyerekek – váltak a Hackney Wick FC tagjává.



Új sorozatunk, „Az alapoktól kezdve” olyan embereket mutat be a világ minden pontjáról, akik tudják, hogy a futball és a sport erejével képesek megváltoztatni a közösségüket és a világot.



Nézd meg az első részt fent, olvass részletesebben a Hackney Wick FC családját alkotó emberekről lent, és tarts velünk a hamarosan érkező újabb epizódok erejéig is, mert azokban a Paris Alesia FC-t és a melbourne-i Fitzroy Lionst mutatjuk be.