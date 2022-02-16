Hackney Wick FC. Az alapoktól kezdve

A londoni futballklub sokak életét megváltoztatja
Közösség
A Hackney Wick futballklub csupán 5 éve létezik, de alapítója a 2015-ös megalakulás óta a pályán és azon kívül is segített igazi közösséget teremteni.
„A futballban megvan az erő ahhoz, hogy egyesítse az embereket.”
Bobby Kasanga jelmondata ez, aki a londoni Hackney Wick futballklub alapítója, és olyan érzésről beszél, amely újra és újra sikert hozott városokban és közösségekben világszerte, bebizonyítva, hogy a futball képes alapvető változást elérni.
A változáshoz azonban idő kell. Idő, és olyan emberek, mint Bobby, aki évekig küzdött az álma valóra váltásáért. Miután 2015-ben szabadult a börtönből, változtatni akart a saját és a közössége életén: a környéket egyszerre sújtották a bandaháborúk és a dzsentrifikáció. Ezért alapította meg a Hackney Wick FC-t: a környéken házról házra járva gyűjtötte össze a finanszírozáshoz szükséges adományokat. Azóta öt év telt el, és több százan – férfiak, nők és gyerekek – váltak a Hackney Wick FC tagjává.
Új sorozatunk, „Az alapoktól kezdve” olyan embereket mutat be a világ minden pontjáról, akik tudják, hogy a futball és a sport erejével képesek megváltoztatni a közösségüket és a világot.
Nézd meg az első részt fent, olvass részletesebben a Hackney Wick FC családját alkotó emberekről lent, és tarts velünk a hamarosan érkező újabb epizódok erejéig is, mert azokban a Paris Alesia FC-t és a melbourne-i Fitzroy Lionst mutatjuk be.
A játékos
„Bobby egyedül is hatalmas hatást ért el Hackney-ben. Segített nekem állást találni, és nagyon sok játékosnak szerzett rengeteg más lehetőséget, hogy a legtöbbet hozhassák ki magukból.”
Jayden
Edző és játékos
A drukker
„Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, például együtt utazunk az idegenbeli meccsekre. Imádom. Minden percét élvezem. Az előző bajnoki idényben idegenben játszottunk az FA kupában, és 50 drukker kísérte el a csapatot. Nagyszerű nap volt. Vereséget szenvedtünk, de akkor is nagyszerű nap volt.”
Pete, a „Wickerman”
A csapat drukkere
Az önkéntes
„Hackney Wicknek ilyen csapatra van szüksége. A gyerekek cél nélkül csavarogtak, folyamatosak voltak a verekedések, és semmi sem tartotta össze a közösséget. A csapat összehozott minket.”
Kelly
Önkéntes
Erről a történetről 2019 júniusában számoltak be.