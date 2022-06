Gyermekvállalás után edzeni? A szakértők a következőket szeretnék, ha tudnád

A szülés utáni hetek életünk legfelemelőbb, de egyben legkimerítőbb időszakai lehetnek. Tudod, mi nem segít ilyenkor? A társadalom részéről érkező nyomás (ezt rád is értem, közösségi média), hogy úgy nézz ki, mintha sosem szültél volna babát – vagy mintha nem lenne már így is elég feladatod.



Itt az ideje, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket az elvárásokat, amelyeket rendszeresen látunk és hallunk.



Az első, aminek mennie kell: „Hozd újra formába magad.” Brianna Battles, az Idaho állambeli Eagle-ben élő okleveles erőnléti és állóképességi specialista, a terhességi és szülés utáni sportosságkurzus alapítója szerint ez a mentalitás nem célravezető, és őszintén szólva irreális. „Ébresztő: egy ember fejlődött és lakott benned, ami nem lett volna lehetséges, ha a tested nem megy át néhány komoly és maradandó változáson” – mondja. „A koncepció azt sem tartja tiszteletben, hogy a tested épp most valósította meg a legcsodálatosabb dolgot, ami fiziológiailag lehetséges” – teszi hozzá Jane Wake, a szülés előtti és utáni testmozgás londoni specialistája. (Komolyan mondjuk: Kutatások szerint a terhesség egy 40 hetes maratoni futással egyenértékű energiát vesz igénybe. Gondolj csak bele.).



Mi a második gondolat, amelyet ki kell dobni az ablakon? A „Nincs kifogás!” hozzáállás. (Tudod, a „Beyoncé-nak is 24 órája van egy nap” gondolkodásmód.) „Ez a felfogás nem igazságos, különösen az új szülőkkel szemben, akik nem tudnak minden téren jól teljesíteni – mondja Battles. – Ehelyett gondolj a mozgásra úgy, hogy megünnepelheted vele mindazt, amire a tested képes, amikor készen áll rá, nem pedig úgy, mint egy mindenáron teljesítendő kötelezettségre vagy büntetésre.”



Milyen fenntarthatóbb módja van tehát a szülés utáni testmozgásnak (ha már engedélyezi az orvos)? A lényeg, hogy a szándékaidat úgy módosítsd, hogy azok jobban összhangban legyenek az új valósággal. Kezdd a munkát itt.