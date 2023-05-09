Greater Goods: A Nike Re-Creation kollekció. Nike GB

Re-Creation Londonban, a Greater Goods segítségével
Nike Re-Creation
Re-Creation Londonban, a Greater Goods segítségével
A Nike Re-Creation Londonba látogat, és magával hozza a Greater Goods által értéknövelő újrahasznosítással készített termékek limitált kiadású kollekcióját. Csatlakozz hozzánk, és tudj meg többet a kollekcióról attól az embertől, akinél senki sem ismeri jobban – a vezető tervezőjétől, Jaimustól.
Ismerd meg a vezető tervezőt
A Londonban született és nevelkedett Jaimust mindig is érdekelte, hogyan működnek a dolgok, és mindig is imádta működésre bírni őket, a grafikai dizájn és média szakon szerzett diplomája pedig csak fokozta leleményességét. Az értéknövelő újrahasznosítás világába tett utazása is természetesen indult: miközben autodidakta módon varrni tanult, Jaimus elkezdte újrahasznosítani meglévő termékeinek anyagait. Így szeretett bele az értéknövelő újrahasznosításba, és ez ihlette első termékét, egy kabátot, melyet táskává alakított. Most, évekkel később már a Greater Goods alapítójának mondhatja magát: ez egy londoni dizájnprojekt, melynek az a célja, hogy átgondolt termékeket alkosson. A sérült ruhadarabok kidobása helyett megmentik a menthető anyagrészeket, és egyedülálló termékeket készítenek belőlük.
A múlt termékei, újragondolva
„A kreatív folyamatunk meglehetősen szerteágazó, ugyanakkor minden ruhadarabot úgy használunk fel, ahogy megkapunk” – mondja Jaimus, miközben leülünk, hogy a Greater Goods legújabb Nike Re-Creation kollekciójáról beszélgessünk, melyet Jaimus szülővárosa ihletett. „A stúdióban készülő kollekció több mint 20 darabból áll, melyek mindegyike teljesen egyedi, de van egy »gyári« kollekciónk is, melyet előre megterveztünk, és ezt követően adtunk gyártásba.” Két részből, utcai és sportruházati darabokból tevődik össze. És míg az utcai ruházatokat felvonultató kollekciót személyesen Jaimus és csapata hasznosítja újra, a sportruházatokat tartalmazó kollekció összetettebb anyagai lehetővé teszik, hogy szorosabb együttműködést folytassanak a Nikeval. „A nagyobb léptékű alkotás még nagyon új számunkra, és teljesen más tervezési folyamatot kellett hozzá követnünk, a Nike támogatásával azonban zökkenőmentesen ment minden” – teszi hozzá.
London városa maga is bőven nyújt ihletet a Greater Goods számára. „Úgy gondolom, hogy London stílusa igazán sokszínű, itt minden jól néz ki mindennel” – meséli. „Bármi iránt is rajongj, Londonban megtalálod.” Ez látszik a Greater Goods Re-Creation kollekcióján is, melyben különböző stílusú, egyedülálló darabok sorakoznak. Jaimus egyik legnagyobb ihletforrását valójában a helyi kreatív közösség jelenti. „Mindig fejlődik, tagjai állandóan új dolgokon ügyködnek. Már abból is rengeteget profitálok, hogy egyáltalán a közösség részese lehetek – ihletet merítek a társaimból és az emberekből.”
Nézd meg a legújabb darabokat
A Nike Re-Creation a vállalat újabb lépése a Move To Zero kezdeményezés keretében a szén-dioxid- és hulladékmentes jövő felé. Ha kíváncsi vagy Jaimus és a Greater Goods legújabb Re-Creation kollekciójára, akkor kizárólag a Niketown London üzletében nézheted meg. Az alábbiakban útmutatást találsz az üzlethez, a nike.com/sustainability weboldalon pedig még többet tudhatsz meg legújabb innovációinkról.
Nike Re-Creation
Re-Creation Londonban, a Greater Goods segítségével
A Nike Re-Creation Londonba látogat, és magával hozza a Greater Goods által értéknövelő újrahasznosítással készített termékek limitált kiadású kollekcióját. Csatlakozz hozzánk, és tudj meg többet a kollekcióról attól az embertől, akinél senki sem ismeri jobban – a vezető tervezőjétől, Jaimustól.
Ismerd meg a vezető tervezőt
A Londonban született és nevelkedett Jaimust mindig is érdekelte, hogyan működnek a dolgok, és mindig is imádta működésre bírni őket, a grafikai dizájn és média szakon szerzett diplomája pedig csak fokozta leleményességét. Az értéknövelő újrahasznosítás világába tett utazása is természetesen indult: miközben autodidakta módon varrni tanult, Jaimus elkezdte újrahasznosítani meglévő termékeinek anyagait. Így szeretett bele az értéknövelő újrahasznosításba, és ez ihlette első termékét, egy kabátot, melyet táskává alakított. Most, évekkel később már a Greater Goods alapítójának mondhatja magát: ez egy londoni dizájnprojekt, melynek az a célja, hogy átgondolt termékeket alkosson. A sérült ruhadarabok kidobása helyett megmentik a menthető anyagrészeket, és egyedülálló termékeket készítenek belőlük.
A múlt termékei, újragondolva
„A kreatív folyamatunk meglehetősen szerteágazó, ugyanakkor minden ruhadarabot úgy használunk fel, ahogy megkapunk” – mondja Jaimus, miközben leülünk, hogy a Greater Goods legújabb Nike Re-Creation kollekciójáról beszélgessünk, melyet Jaimus szülővárosa ihletett. „A stúdióban készülő kollekció több mint 20 darabból áll, melyek mindegyike teljesen egyedi, de van egy »gyári« kollekciónk is, melyet előre megterveztünk, és ezt követően adtunk gyártásba.” Két részből, utcai és sportruházati darabokból tevődik össze. És míg az utcai ruházatokat felvonultató kollekciót személyesen Jaimus és csapata hasznosítja újra, a sportruházatokat tartalmazó kollekció összetettebb anyagai lehetővé teszik, hogy szorosabb együttműködést folytassanak a Nikeval. „A nagyobb léptékű alkotás még nagyon új számunkra, és teljesen más tervezési folyamatot kellett hozzá követnünk, a Nike támogatásával azonban zökkenőmentesen ment minden” – teszi hozzá.
London városa maga is bőven nyújt ihletet a Greater Goods számára. „Úgy gondolom, hogy London stílusa igazán sokszínű, itt minden jól néz ki mindennel” – meséli. „Bármi iránt is rajongj, Londonban megtalálod.” Ez látszik a Greater Goods Re-Creation kollekcióján is, melyben különböző stílusú, egyedülálló darabok sorakoznak. Jaimus egyik legnagyobb ihletforrását valójában a helyi kreatív közösség jelenti. „Mindig fejlődik, tagjai állandóan új dolgokon ügyködnek. Már abból is rengeteget profitálok, hogy egyáltalán a közösség részese lehetek – ihletet merítek a társaimból és az emberekből.”
Nézd meg a legújabb darabokat
A Nike Re-Creation a vállalat újabb lépése a Move To Zero kezdeményezés keretében a szén-dioxid- és hulladékmentes jövő felé. Ha kíváncsi vagy Jaimus és a Greater Goods legújabb Re-Creation kollekciójára, akkor kizárólag a Niketown London üzletében nézheted meg. Az alábbiakban útmutatást találsz az üzlethez, a nike.com/sustainability weboldalon pedig még többet tudhatsz meg legújabb innovációinkról.