Greater Goods: A Nike Re-Creation kollekció. Nike GB

„A kreatív folyamatunk meglehetősen szerteágazó, ugyanakkor minden ruhadarabot úgy használunk fel, ahogy megkapunk” – mondja Jaimus, miközben leülünk, hogy a Greater Goods legújabb Nike Re-Creation kollekciójáról beszélgessünk, melyet Jaimus szülővárosa ihletett. „A stúdióban készülő kollekció több mint 20 darabból áll, melyek mindegyike teljesen egyedi, de van egy »gyári« kollekciónk is, melyet előre megterveztünk, és ezt követően adtunk gyártásba.” Két részből, utcai és sportruházati darabokból tevődik össze. És míg az utcai ruházatokat felvonultató kollekciót személyesen Jaimus és csapata hasznosítja újra, a sportruházatokat tartalmazó kollekció összetettebb anyagai lehetővé teszik, hogy szorosabb együttműködést folytassanak a Nikeval. „A nagyobb léptékű alkotás még nagyon új számunkra, és teljesen más tervezési folyamatot kellett hozzá követnünk, a Nike támogatásával azonban zökkenőmentesen ment minden” – teszi hozzá.



London városa maga is bőven nyújt ihletet a Greater Goods számára. „Úgy gondolom, hogy London stílusa igazán sokszínű, itt minden jól néz ki mindennel” – meséli. „Bármi iránt is rajongj, Londonban megtalálod.” Ez látszik a Greater Goods Re-Creation kollekcióján is, melyben különböző stílusú, egyedülálló darabok sorakoznak. Jaimus egyik legnagyobb ihletforrását valójában a helyi kreatív közösség jelenti. „Mindig fejlődik, tagjai állandóan új dolgokon ügyködnek. Már abból is rengeteget profitálok, hogy egyáltalán a közösség részese lehetek – ihletet merítek a társaimból és az emberekből.”