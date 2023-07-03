Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Együttműködés a Rebel Girls csapatával
Dinamikus gyakorlatok
A futball eredendően szórakoztató, ezért olyan gyakorlatokat állítottunk össze, amelyek ezt tükrözik. Próbáld ki őket, fejleszd képességeidet, és tedd próbára barátaidat és családtagjaidat. Vágjunk bele!
Gyakorlat: Zoknikat le
Tekerj fel egy pár zoknit – akár tiszta, akár büdi –, és fogj egy üres szennyeskosarat, szemetest vagy zsákot.
Könnyű változat
• Tedd le a kosarat magadtól négy lépésre.
• Ragadd meg kézzel a feltekert zoknit.
• Ejtsd le a zoknit, és rúgd* a kosár felé.
• Adj magadnak öt pontot minden alkalommal, amikor betalálsz a kosárba.
• Adj magadnak egy pontot minden alkalommal, amikor eltalálod a kosarat. Hány pontot tudsz szerezni tíz próbálkozással?
• Sikerül megdöntened a rekordodat?
Közepes nehézségű változat
• Ha készen állsz, próbáld meg ugyanezt a másik (nem domináns) lábaddal.
• Ha betalálsz egyet a kosárba, számolj fel magadnak tíz pontot.
• Ha eltalálod a kosarat, adj magadnak öt pontot.
• Sikerül megdöntened a rekordodat? Hogyan?
Barátokkal és családtagokkal
• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a játékban.
• Felváltva próbálkozzatok, mindannyian tízszer. Ki érte el a legmagasabb pontszámot? Milyen technikával?
• Mit tanulhatsz a partnered próbálkozásaiból?
• Hozz fel két dolgot a partnerednek, amit szerinted jól csinált a próbálkozásai során.
*Ha szeretnéd, dobhatod is a zoknit!
Gyakorlat: Számold az érintéseket
Alkoss egy kis kört a talajon bójákkal, krétával, pályajelölőket – amit csak találsz! Aztán fogj egy focilabdát.
Könnyű változat
• Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre.
• Hányszor tudod dekázva megérinteni a lábaddal a labdát 30 másodpercen belül anélkül, hogy a labda elhagyná a kört?
• Sikerül megdöntened a rekordodat?
Közepes nehézségű változat
• Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre.
• Ezúttal próbáld meg a labdát a lábfejed minél több különböző részével megérinteni, például a lábujjaiddal, a cipőfűzővel, a talpaddal, a sarkaddal, valamint a lábfejed belső és külső részével.
• Hányszor tudod dekázva megérinteni a labdát 30 másodpercen belül?
• Ha nagyobb kihívást keresel, állítsd be újra az időzítőt, és próbálj meg úgy játszani, hogy nem használod kétszer egymás után ugyanazt a lábfejedet.
• Hogyan érted el a rekordodat?
Barátokkal és családtagokkal
• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.
• Számoljátok meg, hányszor tudjátok megérinteni a lábfejetekkel a labdát 30 másodperc alatt, de ezúttal felváltva próbálkozzatok.
• Gondolkodjatok el azon, hogyan tudnátok csapatként a legtöbb pontot szerezni.
Gyakorlat: Győzd le a falat
Csak egy labdára és egy falra van szükséged, úgyhogy hajrá!
Könnyű változat
• Passzold a labdát úgy a falhoz, mintha egy barátodnak passzolnád.
• Amikor visszapattan hozzád, próbáld megállítani, vagy rúgd vissza a lábad egy másik részével minden alkalommal.
• A lábfejed hány különböző részét tudod használni? Irányítás alatt tudod tartani a labdát?
Közepes nehézségű változat
• Ezúttal dobd fel a labdát a fal egy magasabb pontjára.
• Próbáld meg megállítani a labdát vagy visszarúgni a falhoz – de ezúttal használd a tested különböző részeit, például a mellkasodat, a fejedet és a lábad más részeit.
• Hány különböző testrészedet tudod használni?
Barátokkal és családtagokkal
• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.
• Hányszor tudjátok passzolni és megállítani a labdát a lábatokkal egy csapatként?
• Meg tudjátok állítani a labdát minden alkalommal a lábatok más-más részeit használva?
• Ha szeretnétek, egymás ellen is összemérhetitek a tudásotokat: passzoljátok oda egymásnak a labdát különböző módokon, és próbáljátok megnehezíteni a társatok számára, hogy megállítsa a labdát.
• Ne felejtsétek el támogatni és segíteni egymást, hogy fejlődhessetek!
Gyakorlat: Tekejáték
Kapj fel tíz játékot vagy tárgyat, amelyeknek nem fog bajuk esni, ha felborítod őket. Aztán kezdődhet a móka!
Rúgás
• Ebben a tevékenységben az összegyűjtött tárgyakat bábuknak nevezzük.
• Rendezd a bábukat háromszög alakzatba. Ennek egyszerű módja, ha négy sort hozol létre (egy bábu, két bábu, három bábu, négy bábu).
• Lépj hátra hét lépést a bábuktól.
• Rúgd a labdát a bábuk felé, és próbálj meg minél többet feldönteni.
• Minden alkalommal számold meg, hányat borítottál fel.
• Ismételd meg az előző lépéseket ötször, és add össze a leütött bábuk számát.
• Meg tudod dönteni minden alkalommal a rekordodat? Mit csináltál jól, amikor a legtöbb pontot szerezted?
Dobás
• Rendezd a bábukat háromszög alakzatba, mint a rúgási gyakorlatnál.
• Lépj hátra tíz lépést a bábuktól.
• Dobd el a labdát, és próbálj minél több bábut feldönteni.
• Nagyobb kihívásként próbálj távolabbra állni a bábuktól, vagy rendezd őket más alakzatokba.
Barátokkal és családtagokkal
• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.
• Fektessetek le szabályokat, hogy mindenki játszhasson: Dobni szeretnél? Esetleg rúgni? Milyen messzire fogtok állni a bábuktól? Hány bábut állítotok fel? Milyen alakban rendezitek el őket?
• Szurkoljatok a többi játékosnak, és segítsétek egymást a játék során!