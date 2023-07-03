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Utolsó frissítés: 2023. július 3.
Olvasási idő: 6 perc

Együttműködés a Rebel Girls csapatával

Dinamikus gyakorlatok

A futball eredendően szórakoztató, ezért olyan gyakorlatokat állítottunk össze, amelyek ezt tükrözik. Próbáld ki őket, fejleszd képességeidet, és tedd próbára barátaidat és családtagjaidat. Vágjunk bele!

Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Gyakorlat: Zoknikat le

Tekerj fel egy pár zoknit – akár tiszta, akár büdi –, és fogj egy üres szennyeskosarat, szemetest vagy zsákot.

Könnyű változat

• Tedd le a kosarat magadtól négy lépésre.

• Ragadd meg kézzel a feltekert zoknit.

• Ejtsd le a zoknit, és rúgd* a kosár felé.

• Adj magadnak öt pontot minden alkalommal, amikor betalálsz a kosárba.

• Adj magadnak egy pontot minden alkalommal, amikor eltalálod a kosarat. Hány pontot tudsz szerezni tíz próbálkozással?

• Sikerül megdöntened a rekordodat?

Közepes nehézségű változat

• Ha készen állsz, próbáld meg ugyanezt a másik (nem domináns) lábaddal.

• Ha betalálsz egyet a kosárba, számolj fel magadnak tíz pontot.

• Ha eltalálod a kosarat, adj magadnak öt pontot.

• Sikerül megdöntened a rekordodat? Hogyan?

Barátokkal és családtagokkal

• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a játékban.

• Felváltva próbálkozzatok, mindannyian tízszer. Ki érte el a legmagasabb pontszámot? Milyen technikával?

• Mit tanulhatsz a partnered próbálkozásaiból?

• Hozz fel két dolgot a partnerednek, amit szerinted jól csinált a próbálkozásai során.

*Ha szeretnéd, dobhatod is a zoknit!

Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Gyakorlat: Számold az érintéseket

Alkoss egy kis kört a talajon bójákkal, krétával, pályajelölőket – amit csak találsz! Aztán fogj egy focilabdát.

Könnyű változat

• Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre.

• Hányszor tudod dekázva megérinteni a lábaddal a labdát 30 másodpercen belül anélkül, hogy a labda elhagyná a kört?

• Sikerül megdöntened a rekordodat?

Közepes nehézségű változat

• Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre.

• Ezúttal próbáld meg a labdát a lábfejed minél több különböző részével megérinteni, például a lábujjaiddal, a cipőfűzővel, a talpaddal, a sarkaddal, valamint a lábfejed belső és külső részével.

• Hányszor tudod dekázva megérinteni a labdát 30 másodpercen belül?

• Ha nagyobb kihívást keresel, állítsd be újra az időzítőt, és próbálj meg úgy játszani, hogy nem használod kétszer egymás után ugyanazt a lábfejedet.

• Hogyan érted el a rekordodat?

Barátokkal és családtagokkal

• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.

• Számoljátok meg, hányszor tudjátok megérinteni a lábfejetekkel a labdát 30 másodperc alatt, de ezúttal felváltva próbálkozzatok.

• Gondolkodjatok el azon, hogyan tudnátok csapatként a legtöbb pontot szerezni.

Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Gyakorlat: Győzd le a falat

Csak egy labdára és egy falra van szükséged, úgyhogy hajrá!

Könnyű változat

• Passzold a labdát úgy a falhoz, mintha egy barátodnak passzolnád.

• Amikor visszapattan hozzád, próbáld megállítani, vagy rúgd vissza a lábad egy másik részével minden alkalommal.

• A lábfejed hány különböző részét tudod használni? Irányítás alatt tudod tartani a labdát?

Közepes nehézségű változat

• Ezúttal dobd fel a labdát a fal egy magasabb pontjára.

• Próbáld meg megállítani a labdát vagy visszarúgni a falhoz – de ezúttal használd a tested különböző részeit, például a mellkasodat, a fejedet és a lábad más részeit.

• Hány különböző testrészedet tudod használni?

Barátokkal és családtagokkal

• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.

• Hányszor tudjátok passzolni és megállítani a labdát a lábatokkal egy csapatként?

• Meg tudjátok állítani a labdát minden alkalommal a lábatok más-más részeit használva?

• Ha szeretnétek, egymás ellen is összemérhetitek a tudásotokat: passzoljátok oda egymásnak a labdát különböző módokon, és próbáljátok megnehezíteni a társatok számára, hogy megállítsa a labdát.

• Ne felejtsétek el támogatni és segíteni egymást, hogy fejlődhessetek!

Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Gyakorlat: Tekejáték

Kapj fel tíz játékot vagy tárgyat, amelyeknek nem fog bajuk esni, ha felborítod őket. Aztán kezdődhet a móka!

Rúgás

• Ebben a tevékenységben az összegyűjtött tárgyakat bábuknak nevezzük.

• Rendezd a bábukat háromszög alakzatba. Ennek egyszerű módja, ha négy sort hozol létre (egy bábu, két bábu, három bábu, négy bábu).

• Lépj hátra hét lépést a bábuktól.

• Rúgd a labdát a bábuk felé, és próbálj meg minél többet feldönteni.

• Minden alkalommal számold meg, hányat borítottál fel.

• Ismételd meg az előző lépéseket ötször, és add össze a leütött bábuk számát.

• Meg tudod dönteni minden alkalommal a rekordodat? Mit csináltál jól, amikor a legtöbb pontot szerezted?

Dobás

• Rendezd a bábukat háromszög alakzatba, mint a rúgási gyakorlatnál.

• Lépj hátra tíz lépést a bábuktól.

• Dobd el a labdát, és próbálj minél több bábut feldönteni.

• Nagyobb kihívásként próbálj távolabbra állni a bábuktól, vagy rendezd őket más alakzatokba.

Barátokkal és családtagokkal

• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.

• Fektessetek le szabályokat, hogy mindenki játszhasson: Dobni szeretnél? Esetleg rúgni? Milyen messzire fogtok állni a bábuktól? Hány bábut állítotok fel? Milyen alakban rendezitek el őket?

• Szurkoljatok a többi játékosnak, és segítsétek egymást a játék során!

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Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Eredeti közzététel: 2023. július 3.