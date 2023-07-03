Futballgyakorlatok lányoknak – Nike

Alkoss egy kis kört a talajon bójákkal, krétával, pályajelölőket – amit csak találsz! Aztán fogj egy focilabdát.

Könnyű változat

• Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre.

• Hányszor tudod dekázva megérinteni a lábaddal a labdát 30 másodpercen belül anélkül, hogy a labda elhagyná a kört?

• Sikerül megdöntened a rekordodat?

Közepes nehézségű változat

• Állíts be egy időzítőt 30 másodpercre.

• Ezúttal próbáld meg a labdát a lábfejed minél több különböző részével megérinteni, például a lábujjaiddal, a cipőfűzővel, a talpaddal, a sarkaddal, valamint a lábfejed belső és külső részével.

• Hányszor tudod dekázva megérinteni a labdát 30 másodpercen belül?

• Ha nagyobb kihívást keresel, állítsd be újra az időzítőt, és próbálj meg úgy játszani, hogy nem használod kétszer egymás után ugyanazt a lábfejedet.

• Hogyan érted el a rekordodat?

Barátokkal és családtagokkal

• Ha készen állsz, kérd meg egy barátodat vagy családtagodat, hogy csatlakozzon hozzád a kihívásban.

• Számoljátok meg, hányszor tudjátok megérinteni a lábfejetekkel a labdát 30 másodperc alatt, de ezúttal felváltva próbálkozzatok.

• Gondolkodjatok el azon, hogyan tudnátok csapatként a legtöbb pontot szerezni.