A gyerekeknek készült Nike Football x LEGO® kollekcióval még szórakoztatóbb a foci
Termékhírek
A Nike Football és a LEGO Csoport egy izgalmas kollekciót készített gyerekeknek, amely a futballkultúrát ünnepli. A közkedvelt Nike futballcipők, az ikonikus Air Max 95 és a hozzájuk passzoló focimezek és sportruházatok mind játékos LEGO®-mintákat kaptak.
- A Nike Football x LEGO® kollekció fantáziadús futballcipőket, valamint a futball ihlette gyermekcipőket és -ruházatot tartalmaz merész színekkel, mókás grafikával, valamint a LEGO alkotások ihlette, figyelemfelkeltő állatos mintákkal és mintázatokkal.
- A kollekcióban megtalálhatók a Jr. Mercurial és a Jr. Tiempo Streetgato futballcipők, az Air Max 95 két új, gyerekbarát változata, futballmezek és a futball ihlette sportruházat.
- A trikók és rövidnadrágok a Nike hatékony Aero-FIT hűsítő technológiájával készülnek, hogy hűsítsék és szárazon tartsák a gyerekeket, az új Mercurial cipő pedig a gyorsaságot fokozó teljesítménynövelő technológiával készült.
- A 2026. június 4-én megjelent kollekció már világszerte elérhető a nike.com és a LEGO.com oldalon, valamint egyes kiskereskedelmi üzletekben.
2026 nyarán nagy izgalom övezi a focit, és ebben a hangulatban a gyerekek is akcióba lendülhetnek a Nike x LEGO® Football kollekcióval, amely már világszerte elérhető. A Nike és a LEGO Csoport legújabb együttműködése kreatív, játékos és energikus csavart visz a Nike Football felszerelésbe, és élénk színekkel, merész dizájnnal ösztönzi a gyerekeket, hogy kifejezzék az egyéniségüket. A LEGO dizájninnovációit a Nike teljesítményfokozó technológiájával ötvöző kollekció cipők és sportruházat formájában minden fiatal futball- és/vagy LEGO-rajongónak tartogat valamit.
A márkakampány részeként az ikonikus minifigurák a show sztárjai, az új kollekcióból származó Nike futballfelszerelésben.
„A Nike mindig is a kreatív, ösztönös focit képviselte – mondja Andre Simmons, a Nike márkafejlesztési kreatív igazgatója. – Szeretnénk, ha a gyerekek emlékeznének rá, hogy a futball szórakoztató. A régi szurkolókat pedig arra az örömre szeretnénk emlékeztetni, amit kedvenc játékosaik elképesztő teljesítménye láttán éreztek. Mindenki talál magának valamit.”
Miből áll a Nike Football x LEGO® kollekció?
A gyerekeknek szóló kollekcióban két különböző típusú futballcipő, a közkedvelt Air Max 95 lifestyle edzőcipő két új változata, futballmezek, mezek, rövidnadrágok, sportruházat és kiegészítők találhatók.
Futballcipők
A kollekció középpontjában álló két futballcipő-sziluett a Nike két ikonikus focicipőjének gyerekbarát átalakítása. Segítenek a rajongók új generációját arra ösztönözni, hogy kapcsolódjanak a sporthoz, és magukénak érezzék a focit, miközben kifejezik játékos energiájukat és kreativitásukat.
Jr. Mercurial Vapor Pro és Academy: A Jr. Mercurial Vapor Pro és Academy cipőket gyorsaságra és arra terveztük, hogy vonzzák a tekinetet. Normák talajon és különböző szabadtéri felületeken való játékra készültek. A LEGO® kockákból álló párducgrafikával díszített cipők élénk rózsaszínben, narancssárga Swoosh emblémával, és lila színben, neonzöld Swoosh emblémával kaphatók.
Jr. Tiempo Streetgato: A Jr. Tiempo Streetgato szintén merész megjelenésű a maga narancssárga, fekete és fehér színeivel, utcai stílusú hangulatával, szemet gyönyörködtető LEGO-kockás mintáival és fémes részleteivel. A Jr. Mercurial Vapor Pro és Academy modellekkel ellentétben azonban a Jr. Tiempo Streetgato kis és fedett pályás játékra készült.
Ruházat
Az összeillő futballszettek és sportruházat gondoskodnak a gyerekek jó megjelenéséről, valamint a hűvös, kényelmes és magabiztos érzésről a pályán.
Aero-FIT Match szettek: A Nike Aero-FIT technológiával – a márka innovatív hűtési technológiájával – készült szettek hűsítik és szárazon tartják a gyerekeket, miközben egész nap játszanak. Az összeillő mezek és rövidnadrágok dizájnelemei között megtalálhatók a jaguárok és a nyílméregbéka-félék grafikái, a LEGO-építőkockás minták és a színjátszó jelvényrészletek. A LEGO hatása emellett a LEGO minifigurák által ihletett elemekben és a fényképekre emlékeztető, élethű LEGO epítőelem-mintákban is megmutatkozik.
Hollywood Keepers mez: LEGO kockák által ihletett mintájával ez az exkluzív mez a ruházati kollekció csúcspontja.
Sportruházati dizájnok és kiegészítők: A kollekciót további sportruházati darabok teszik teljessé, amelyekről a következő hetekben további részletek érkeznek.
Hol vásárolhatod meg?
A Nike Football x LEGO® kollekció a 2026. június 4-i globális megjelenést követően már elérhető a nike.com és a LEGO.com oldalon, valamint egyes kiskereskedelmi üzletekben.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen cipők vannak a Nike x LEGO® kollekcióban?
A Nike Football x LEGO® kollekcióban két új, gyerekeknek készült Nike futballcipő található: a Jr. Mercurial és a Jr. Tiempo Streetgato. Ezenkívül a kollekcióban megtalálható a Nike Air Max 95 két új változata is gyerekméretben.
Mi az az Aero-FIT technológia?
A Nike x LEGO mezekben és rövidnadrágokban alkalmazott Aero-FIT a Nike innovatív hűtési technológiája, amelyet hűsít és szárazon tart az izzasztó játék közben. A teljes egészében textilhulladékból készült, elsőrangú teljesítményfokozó anyag környezetbarát is.
Hol vásárolhatom meg a Nike x LEGO® futballkollekciót?
A Nike x LEGO futballkollekció a nike.com és a LEGO.com oldalon, valamint egyes kiskereskedelmi üzletekben kapható.
Elérhető a Nike x LEGO® futballkollekció az Egyesült Államokon kívül?
Igen, a Nike és a Lego együttműködésének termékei világszerte elérhetők.