2026 nyarán nagy izgalom övezi a focit, és ebben a hangulatban a gyerekek is akcióba lendülhetnek a Nike x LEGO® Football kollekcióval, amely már világszerte elérhető. A Nike és a LEGO Csoport legújabb együttműködése kreatív, játékos és energikus csavart visz a Nike Football felszerelésbe, és élénk színekkel, merész dizájnnal ösztönzi a gyerekeket, hogy kifejezzék az egyéniségüket. A LEGO dizájninnovációit a Nike teljesítményfokozó technológiájával ötvöző kollekció cipők és sportruházat formájában minden fiatal futball- és/vagy LEGO-rajongónak tartogat valamit.

A márkakampány részeként az ikonikus minifigurák a show sztárjai, az új kollekcióból származó Nike futballfelszerelésben.

„A Nike mindig is a kreatív, ösztönös focit képviselte – mondja Andre Simmons, a Nike márkafejlesztési kreatív igazgatója. – Szeretnénk, ha a gyerekek emlékeznének rá, hogy a futball szórakoztató. A régi szurkolókat pedig arra az örömre szeretnénk emlékeztetni, amit kedvenc játékosaik elképesztő teljesítménye láttán éreztek. Mindenki talál magának valamit.”