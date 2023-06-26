Les Hijabeuses: Founé Diawara az előítéletek elleni küzdelemről beszél

Egy évnyi gyakorlás után a csapatával együtt érkezett meg a pályára, készen arra, hogy első igazi meccsén játsszon. De amikor pályára lépett, a bíró megállította.



Nem viselheted a hidzsábodat – mondta a bíró. Nincs engedélyezve.



Founénak összeszorult a szíve. Hidzsábja muszlim hitének fontos szimbóluma és identitásának része volt. Nem vehette le a játékhoz. Founé a mérkőzést a kispadon töltötte. Szomorú és dühös volt.



„Csak játszani akartam – mondta. – Csak szerettem volna segíteni a csapatomnak.”



Ahelyett, hogy bánkódott volna, Founéból előtört a született vezetői érzéke, és nagy sebességbe kapcsolt. Hallott egy kampányról, amelynek célja a nők által a sportban tapasztalható diszkrimináció felszámolása volt, és kapott az alkalmon, hogy részese legyen.