Les Hijabeuses: Founé Diawara az előítéletek elleni küzdelemről beszél

Történetek a Rebel Girls összeállításában
Founé Diawara
Kulturális identitása miatt Founé Diawara iskolás korában kívülállónak érezte magát. Egy nap szerencsére megváltozott a hozzáállása. Ismerd meg, hogyan lett egy női futballközösség társigazgatója egy hatalmas sikerű közösségimédia-kampánynak köszönhetően.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, francia származású. Született: 1999. október 4. Illusztráció: Lauwaart.
Hét testvér közül a második legidősebbként Founé mindig is született vezető volt. Kíváncsi természete kiváló példaképpé tette őt fiatalabb testvérei számára. Mindig új dolgokat tanult – gyakran sok mindent egyszerre! 2014-ben a női labdarúgó-világbajnokság arra inspirálta, hogy egy újabb új hobbiba fogjon: a futballba.
Founé tizennégy évesen csatlakozott először egy futballklubhoz. Csapatban játszani felemelő érzés volt! Számára minden egyes mozdulat – a pályán cselezni, a csapattársaknak passzolni és a labdát egy suhintással a hálóba juttatni – olyan volt, mint egy gyönyörű, koreografált tánc.
„Azt akarjuk, hogy a nőkben meglegyenek mindezek az identitások.”
Egy évnyi gyakorlás után a csapatával együtt érkezett meg a pályára, készen arra, hogy első igazi meccsén játsszon. De amikor pályára lépett, a bíró megállította.
Nem viselheted a hidzsábodat – mondta a bíró. Nincs engedélyezve.
Founénak összeszorult a szíve. Hidzsábja muszlim hitének fontos szimbóluma és identitásának része volt. Nem vehette le a játékhoz. Founé a mérkőzést a kispadon töltötte. Szomorú és dühös volt.
„Csak játszani akartam – mondta. – Csak szerettem volna segíteni a csapatomnak.”
Ahelyett, hogy bánkódott volna, Founéból előtört a született vezetői érzéke, és nagy sebességbe kapcsolt. Hallott egy kampányról, amelynek célja a nők által a sportban tapasztalható diszkrimináció felszámolása volt, és kapott az alkalmon, hogy részese legyen.
A mozgalom egy Instagram-videóval kezdődött, amely arról szólt, hogy Franciaországban tilos hidzsábot viselni a futballban. Founé végignézte, ahogy az ország minden részéből özönlenek a kommentek. A nők megosztották diszkriminációval kapcsolatos saját történeteiket, és azt, hogy a tilalom hogyan taszította ki őket a sportágból.
Founé tovább küzdött az ügyért, és társelnöke lett a Les Hijabeuses nevű futballközösségnek, ahol a nők szabadon viselhetik hidzsábjukat. Amikor nem edz, Founé az egyetemen tanul emberi jogot. Egy olyan jövőért dolgozik, ahol a nőknek soha nem kell feláldozniuk identitásuk egy részét azért, hogy azt csinálhassák, amit szeretnek.