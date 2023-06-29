Fabian Domenech, a Nike jógaoktatója az igazi önmagadról

Trained podcast: Találd meg a hitelességet Fabian Domenech-csel
Coaching
Fabian Domenech, a Nike jógaoktatója a világ minden táján tanított már. Hallgasd meg, mit tanult meg magáról és a munkájáról az út során.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Az elmúlt évtizedben az Egyesült Államokban csaknem háromszor annyian kezdtek el jógázni, mint korábban. Ez nem meglepő Fabian Domenech számára, aki akkor talált rá a jógára, amikor egy feltörekvő divatkarriert, egy teljes munkaidős szolgáltatói állást és egy CrossFit-edzői órarendet próbált összeegyeztetni a nyüzsgő Londonban. A jógának, a meditációnak és a világban szerteágazó utazásainak köszönhetően azóta rájött az önszeretet erejére és a leválás fontosságára. Ebben az epizódban a Nike jógaoktatója és a CrossFit-edző csatlakozik Jaclyn Byrer műsorvezetőhöz, hogy őszintén beszéljen a mentális egészségről, megossza velünk a közösség és az összetartozás érzését, amelyet a sportban tapasztal, és elmondja, mire számíthatunk az óráin.
„Azt hiszem, valamilyen formában szükségünk van a jógára az életünkben, hogy kiegyensúlyozottak legyünk és fejlődjünk emberileg. Hiszen rengeteg egyén létezik, de nagyon kevés az ember. Szerintem a jóga emberré tesz.”
Fabian Domenech
A Nike jógaoktatója és CrossFit-edző
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.