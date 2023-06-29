Fabian Domenech, a Nike jógaoktatója az igazi önmagadról

Az elmúlt évtizedben az Egyesült Államokban csaknem háromszor annyian kezdtek el jógázni, mint korábban. Ez nem meglepő Fabian Domenech számára, aki akkor talált rá a jógára, amikor egy feltörekvő divatkarriert, egy teljes munkaidős szolgáltatói állást és egy CrossFit-edzői órarendet próbált összeegyeztetni a nyüzsgő Londonban. A jógának, a meditációnak és a világban szerteágazó utazásainak köszönhetően azóta rájött az önszeretet erejére és a leválás fontosságára. Ebben az epizódban a Nike jógaoktatója és a CrossFit-edző csatlakozik Jaclyn Byrer műsorvezetőhöz, hogy őszintén beszéljen a mentális egészségről, megossza velünk a közösség és az összetartozás érzését, amelyet a sportban tapasztal, és elmondja, mire számíthatunk az óráin.