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Utolsó frissítés: 2023. november 2.
Olvasási idő: 4 perc

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Eliud bölcsességei

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    Türelemmel hamarabb célba érsz.

    A futás türelemjáték. Nehéz kitartani, és úgy tűnhet, hogy lassan fejlődsz. A hosszú távú siker érdekében a futóknak át kell alakítaniuk a folyamatot – örömüket kell lelniük a fokozatos, folyamatos fejlődésben.

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    A varázslatra figyelj, ne a kilométerekre.

    Az önbizalom alapvető fontosságú a siker felé vezető úton. A célba érés kulcsa az, hogy hogyan tekintesz a futás során felmerülő kihívásokra – hiszel-e magadban, a döntéseidben és a fegyelmezettségedben.

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    A pihenést is vedd olyan komolyan, mint a versenyzést.

    A legtöbb futó nem veszi komolyan a pihenést. Nem tekintik az edzés részének. Pedig pihenéssel többre lehetsz képes, egészséges maradsz, és összességében gyorsabb és elégedettebb leszel a verseny napján.

Eliud kollekciója

Eliud Kipchoge, 20 ÉV TÖRTÉNETE

Eliud kollekciója

20 ÉV TÖRTÉNETE

Eliud Kipchoge szellemiségére épülő kollekció, minden futónak.

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Eredeti közzététel: 2023. november 2.