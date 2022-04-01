Néhány látássérült futó mögött iramfutók haladnak

Néha elviszik Jujut a rakpartra, hogy érezze az arcán a tengeri szelet. Átvágnak a biztonsági korlátokon is, hogy átjárja testét az adrenalin. És ahogy ez bekövetkezik, továbblépnek, és futni kezdenek.



A fizika szerint amikor az azonos hullámhosszú hanghullámok találkoznak, akkor ugyanazon a frekvencián rezonálnak, és még erősebb rezgést idéznek elő. Ez történt Jujuval, Jacsival, Jao Jinggel és Hsziao Ju’errel is. Ha még sokáig futnak így együtt, ki tudja, miket élnek még át. Nem számít, mennyit fejlődnek, vagy hogy milyen izgalmas versenyek várnak rájuk. A futás már összekötötte őket, és együtt vetik bele magukat az ismeretlenbe – ez pedig önmagában hatalmas eredmény.