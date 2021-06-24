5 tipp, hogy fenntartsd egészséges szokásaidat

5. trükk: Lépj túl a hibákon.



Miért működik? Amikor változtatsz az életmódodon, abban benne van a kudarcok és a hibázás lehetősége. Végül is emberek vagyunk! Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős igazgatója az általa edzett profi sportolóknak az „Ez történt... ezt kell tennem.” mantrázását javasolja. Valahogy így: „Ez történt: megettem egy hatalmas adag sült krumplit ebédre. Ezt kell tennem: odafigyelnem a vacsorára.” vagy „Ez történt: kihagytam a reggeli edzést. Ezt kell tennem: holnap reggel nem maradhat el.”



„Az »Ez történt... ezt kell tennem.« mentalitással ismét nyeregben érezheted magad, és egy egészségtelen étel nem indít el faláscunamit, illetve egy kihagyott edzés sem fog egy egész hónapnyi lustálkodáshoz vezetni – mondja Flaherty. – Segít, hogy rágódás helyett túllépj a hibán, és megmutatja, hogy igenis ura vagy a helyzetnek: meg tudod változtatni a jövődet.” Emellett segít enyhíteni a tökéletesség iránti kényszer érzését, nem engedi, hogy negatív spirálba kerülj, és hamarabb visszaránt a megfelelő kerékvágásba.



Ne feledd, tartós szokásokat következetességgel, nem tökéletességgel érhetsz el. Próbáld ki ezeket a stratégiákat, hogy az új, egészséges szokásod megmaradjon, és ismételgesd az „Ez történt... ezt kell tennem.” mantrát, ha menet közben hibázol. Meg tudod csinálni!