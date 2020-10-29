Új szokások kialakítása az apró szokások módszerével

Létrehoztam egy szisztémát, amely segíthet tartós és egészséges új szokásokat kialakítani, ha pozitív változtatásokat szeretnél bevezetni a napi rutinodba. A módszernek az Apró szokások elnevezést adtam.

A módszernek az adta az apropóját, hogy személy szerint több tucat szokásomon szerettem volna változtatni az egészséges életmód érdekében. A Stanford Egyetem viselkedéskutatójaként szerzett tapasztalatom és 10 évnyi kutatás után a technológiai termékek világában azt tanultam meg, hogy az egyszerűség változtatja meg a viselkedést.

Hónapokon át kísérleteztem azzal, hogyan vigyek be testmozgással, táplálkozással és regenerálódással kapcsolatos új szokásokat a rutinomba úgy, hogy azok tartósan ott is maradjanak. Ahogy haladtam előre, az életem teljesen átalakult, ráadásul erőlködés nélkül – de tudni akartam, hogy a módszer vajon másoknál is ugyanígy beválik-e.