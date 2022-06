Legjobb ajándékötletek a Niketól

Ha a gyerekeknek készült cipőkről és ruhákról van szó, semmi sem fontosabb a kényelemnél. Ha nem kényelmes, nem fogják hordani. A kényelemnek azonban még az apróságok esetében sem kell nélkülöznie a stílust.



Ha sportcipő is van a listádon, keress extra párnázással ellátott, és rugalmas anyagokból készült darabokat. A gyerekek lába akár fél méretet is nőhet 2–4 havonta, ezért tényleg olyan cipőkre van szükségük, melyek egy kicsit velük együtt nyúlnak. A gyerekek emellett kényelmesebben is érzik magukat, ha van egy kis mozgástere a lábujjaiknak. A Nike cipőkben ez mind megtalálható, ráadásul színpompásak, hogy a gyerekek a kényelmes futás, ugrálás és játék közben egy kicsit a személyiségüket is megcsillogtathassák.



A cipőkhöz hasonlóan a gyerekek ruháinak is kényelmesnek kell lennie. Inkább a puhább textúrákat és a kényelmes ruhákat kedvelik. A polár igazi gyerekkedvenc, még a sportruházat terén is. Meleg, könnyen tisztítható, és gyerekjátékká teszi a réteges öltözködést. Válassz pulóvert vagy hosszú cipzáras, kapucnis polárpulóvert tágas kenguruzsebbel, és már szert is tettél egy kedvenc ruhadarabra.



Ha van olyan gyermek az életedben, aki éppen elkezdi felfedezni sportolói vénáját, fontold meg egy olyan cipő választását, mely kettős funkcióval bír: a játéknapokon és a hétköznapokon is beválik. A gumitalpú cipők extra tapadásról gondoskodnak, a szellőző háló pedig hűsíti a lábfejet. Az állítható pánttal rendelkező cipők pedig stabilan tartják a lábfejet, miközben a gyerekek kosarazás közben cseleznek, átfutnak a pályán vagy a játszótéren mászókáznak.