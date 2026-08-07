A Nike ACG ABC-je

A tevékenységünket a Föld bolygón végezzük, tehát nyitva tartjuk a szemünket, amikor kint vagyunk a szabadban, hogy a környezetből informálódhassunk a dizájnjainkhoz. A sziklás terepen való túrázás szükségessé teszi a tapadást. A dzsungel ragacsos páratartalma adta a szellőző háló ötletét. A fekete homokos tengerpartok inspirálták a cipőket, amelyekben nem kell másra figyelned, csak hogy magadba szívd a látványt.