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Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 3 perc
A Nike ACG ABC-je
A Nike ACG ABC-je

Az ACG ABC-je

Van egy bevett folyamatunk: inspirációt keresünk, mielőtt megalkotunk valamit. Kövesd végig ezeket az All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez) irányelveket. Lehet, hogy tanulsz valamit, és tanulni jó.

Vásárolj ACG termékeket
A Nike ACG ABC-je

A – A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Szabadtéri használatra.

Az ACG jelentése All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez). Mottónk, hogy „A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Kültéri használatra.” Minden tevékenységünkben Téged és a természetet tartjuk szem előtt, akár soha nem kirándultál még egy lépésnyit sem, akár tapasztalt túravezető vagy.

B – Helyszínalapú történetmesélés

Minden évszakban más-más helyszínre bukkanunk, és bejárjuk a környezetet. Dzsungelek, sivatagok, vulkánok, tundrák: nincs olyan hely, ahová ne mennénk el ihletet keresni.

A Nike ACG ABC-je

C – Tervezéskor a Föld a múzsánk

A tevékenységünket a Föld bolygón végezzük, tehát nyitva tartjuk a szemünket, amikor kint vagyunk a szabadban, hogy a környezetből informálódhassunk a dizájnjainkhoz. A sziklás terepen való túrázás szükségessé teszi a tapadást. A dzsungel ragacsos páratartalma adta a szellőző háló ötletét. A fekete homokos tengerpartok inspirálták a cipőket, amelyekben nem kell másra figyelned, csak hogy magadba szívd a látványt.

D – Terméktesztelés

Hogyan jelenünk meg olyan sportruházattal, amely megfelel az ACG szabványainak? Mielőtt te viselnéd, mi leteszteljük az egész bolygón, mindenféle körülmények között. A cégemblémánk a hozzáértés záloga.

A Nike ACG ABC-je

E – Fenntarthatóság

Tevékenységünk során szem előtt tartjuk az anyatermészetet. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy még fenntarthatóbbá váljunk. Csak egy bolygónk van, szóval figyeljünk rá oda.

F – Kültéri használatra

Az ACG filozófiája harmóniában működik a természettel. A Föld nem olyasvalami, amit le kell igázni vagy meg kell szelídíteni, hanem az a hely, ahol jól érezhetjük magunkat. Szóval nincs más hátra, mint kimenni a szabadba – elvégre még mindig a Földön vagyunk. Indulás!

Vásárolj ACG termékeket
A Nike ACG ABC-je

Az ACG ABC-je

Van egy bevett folyamatunk: inspirációt keresünk, mielőtt megalkotunk valamit. Kövesd végig ezeket az All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez) irányelveket. Lehet, hogy tanulsz valamit, és tanulni jó.

Vásárolj ACG termékeket
A Nike ACG ABC-je

A – A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Szabadtéri használatra.

Az ACG jelentése All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez). Mottónk, hogy „A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Kültéri használatra.” Minden tevékenységünkben Téged és a természetet tartjuk szem előtt, akár soha nem kirándultál még egy lépésnyit sem, akár tapasztalt túravezető vagy.

A Nike ACG ABC-je

B – Helyszínalapú történetmesélés

Minden évszakban más-más helyszínre bukkanunk, és bejárjuk a környezetet. Dzsungelek, sivatagok, vulkánok, tundrák: nincs olyan hely, ahová ne mennénk el ihletet keresni.

A Nike ACG ABC-je

C – Tervezéskor a Föld a múzsánk

A tevékenységünket a Föld bolygón végezzük, tehát nyitva tartjuk a szemünket, amikor kint vagyunk a szabadban, hogy a környezetből informálódhassunk a dizájnjainkhoz. A sziklás terepen való túrázás szükségessé teszi a tapadást. A dzsungel ragacsos páratartalma adta a szellőző háló ötletét. A fekete homokos tengerpartok inspirálták a cipőket, amelyekben nem kell másra figyelned, csak hogy magadba szívd a látványt.

A Nike ACG ABC-je

D – Terméktesztelés

Hogyan jelenünk meg olyan sportruházattal, amely megfelel az ACG szabványainak? Mielőtt te viselnéd, mi leteszteljük az egész bolygón, mindenféle körülmények között. A cégemblémánk a hozzáértés záloga.

A Nike ACG ABC-je

E – Fenntarthatóság

Tevékenységünk során szem előtt tartjuk az anyatermészetet. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy még fenntarthatóbbá váljunk. Csak egy bolygónk van, szóval figyeljünk rá oda.

A Nike ACG ABC-je

F – Kültéri használatra

Az ACG filozófiája harmóniában működik a természettel. A Föld nem olyasvalami, amit le kell igázni vagy meg kell szelídíteni, hanem az a hely, ahol jól érezhetjük magunkat. Szóval nincs más hátra, mint kimenni a szabadba – elvégre még mindig a Földön vagyunk. Indulás!

Vásárolj ACG termékeket
A Nike ACG ABC-je

Eredeti közzététel: 2024. november 18.