A Nike ACG ABC-je

Az ACG ABC-je
Van egy bevett folyamatunk: inspirációt keresünk, mielőtt megalkotunk valamit. Kövesd végig ezeket az All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez) irányelveket. Lehet, hogy tanulsz valamit, és tanulni jó.
A – A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Szabadtéri használatra.
Az ACG jelentése All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez). Mottónk, hogy „A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Kültéri használatra.” Minden tevékenységünkben Téged és a természetet tartjuk szem előtt, akár soha nem kirándultál még egy lépésnyit sem, akár tapasztalt túravezető vagy.
B – Helyszínalapú történetmesélés
Minden évszakban más-más helyszínre bukkanunk, és bejárjuk a környezetet. Dzsungelek, sivatagok, vulkánok, tundrák: nincs olyan hely, ahová ne mennénk el ihletet keresni.
C – Tervezéskor a Föld a múzsánk
A tevékenységünket a Föld bolygón végezzük, tehát nyitva tartjuk a szemünket, amikor kint vagyunk a szabadban, hogy a környezetből informálódhassunk a dizájnjainkhoz. A sziklás terepen való túrázás szükségessé teszi a tapadást. A dzsungel ragacsos páratartalma adta a szellőző háló ötletét. A fekete homokos tengerpartok inspirálták a cipőket, amelyekben nem kell másra figyelned, csak hogy magadba szívd a látványt.
D – Terméktesztelés
Hogyan jelenünk meg olyan sportruházattal, amely megfelel az ACG szabványainak? Mielőtt te viselnéd, mi leteszteljük az egész bolygón, mindenféle körülmények között. A cégemblémánk a hozzáértés záloga.
E – Fenntarthatóság
Tevékenységünk során szem előtt tartjuk az anyatermészetet. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy még fenntarthatóbbá váljunk. Csak egy bolygónk van, szóval figyeljünk rá oda.
F – Kültéri használatra
Az ACG filozófiája harmóniában működik a természettel. A Föld nem olyasvalami, amit le kell igázni vagy meg kell szelídíteni, hanem az a hely, ahol jól érezhetjük magunkat. Szóval nincs más hátra, mint kimenni a szabadba – elvégre még mindig a Földön vagyunk. Indulás!
Az ACG ABC-je
Van egy bevett folyamatunk: inspirációt keresünk, mielőtt megalkotunk valamit. Kövesd végig ezeket az All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez) irányelveket. Lehet, hogy tanulsz valamit, és tanulni jó.
A – A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Szabadtéri használatra.
Az ACG jelentése All Conditions Gear (felszerelés minden körülményhez). Mottónk, hogy „A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük. Kültéri használatra.” Minden tevékenységünkben Téged és a természetet tartjuk szem előtt, akár soha nem kirándultál még egy lépésnyit sem, akár tapasztalt túravezető vagy.
B – Helyszínalapú történetmesélés
Minden évszakban más-más helyszínre bukkanunk, és bejárjuk a környezetet. Dzsungelek, sivatagok, vulkánok, tundrák: nincs olyan hely, ahová ne mennénk el ihletet keresni.
C – Tervezéskor a Föld a múzsánk
A tevékenységünket a Föld bolygón végezzük, tehát nyitva tartjuk a szemünket, amikor kint vagyunk a szabadban, hogy a környezetből informálódhassunk a dizájnjainkhoz. A sziklás terepen való túrázás szükségessé teszi a tapadást. A dzsungel ragacsos páratartalma adta a szellőző háló ötletét. A fekete homokos tengerpartok inspirálták a cipőket, amelyekben nem kell másra figyelned, csak hogy magadba szívd a látványt.
D – Terméktesztelés
Hogyan jelenünk meg olyan sportruházattal, amely megfelel az ACG szabványainak? Mielőtt te viselnéd, mi leteszteljük az egész bolygón, mindenféle körülmények között. A cégemblémánk a hozzáértés záloga.
E – Fenntarthatóság
Tevékenységünk során szem előtt tartjuk az anyatermészetet. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy még fenntarthatóbbá váljunk. Csak egy bolygónk van, szóval figyeljünk rá oda.
F – Kültéri használatra
Az ACG filozófiája harmóniában működik a természettel. A Föld nem olyasvalami, amit le kell igázni vagy meg kell szelídíteni, hanem az a hely, ahol jól érezhetjük magunkat. Szóval nincs más hátra, mint kimenni a szabadba – elvégre még mindig a Földön vagyunk. Indulás!